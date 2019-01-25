　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

佛州銀行槍擊...5女臉朝下遭處決射殺！21歲槍手「討厭所有人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼佛羅里達州的小鎮賽百靈（Sebring）發生銀行槍擊，5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

佛州銀行槍擊兇手薩維（Zephen Xaver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州的小鎮賽百靈（Sebring）昨日發生一起銀行槍擊案，21歲的槍手薩維（Zephen Xaver）闖入一間太陽信託銀行（SunTrust Bank）內，開槍射擊，共造成5名女性死亡，他當場被逮捕。警方事後揭露更多細節，死者全是面部朝下倒地，後腦中槍，顯然是遭到「處決式」槍擊。

綜合外媒報導，5名死者皆是女性，4人是銀行行員，另外1人是顧客，5人都陳屍在大廳地板上，全部都臉部朝下倒在地上，中槍部位是後腦杓，顯然是受到「處決式」槍擊而死亡，警方也在地上發現薩維使用的9mm手槍。

目擊的顧客史帕克斯（Victor Sparks）回憶槍擊當下的驚悚過程，他提到，當時他和妻子正要去銀行，但是發現大門深鎖，往裡面一看，有許多人倒在地上，還有人在走來走去，他往後退幾步，接下來就聽到槍聲，立刻打電話報警，警察大約2分鐘後就抵達。警方提到，槍手犯行之後，也自行報警。說自己「殺了銀行裡的所有人」。

賽百靈警察局長霍格隆（Karl Hoglund）提到，當時薩維拒絕投降，也不願意開門讓警方進入銀行內，因此也無法立即救出受害者，大概經過一個多小時的談判後，他命令特種部隊（SWAT）進入，特種部隊用裝車輛強行從前門闖入，
，薩維當時躲在一間辦公室後方，不幸的是，所有受害者當時都已經死了，薩維隨後投降並被逮捕。

▲▼佛羅里達州的小鎮賽百靈（Sebring）發生銀行槍擊，5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佛羅里達州的小鎮賽百靈（Sebring）發生銀行槍擊，5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方封鎖事發銀行。（圖／達志影像／美聯社）

霍格隆提到，薩維並沒有要搶銀行的意思，5名受害者和這間銀行也和他沒有任何關聯，「他用武器威脅控制了整間銀行，開始射殺別人，接著自行報警」。目前薩維被以5項預謀謀殺罪起訴，已經被拘留，不得保釋。

印第安納州電視台報導，自稱是薩維前女友的女子吉兒拉克（Alex Gerlach）受訪時替到，他對於薩維做出這種事並不感到驚訝，「他總是很恨其他人，希望所有人都去死，他曾在學校說他夢到自己殺了全班同學，最後被退學，他常常把這個威脅掛在嘴邊，但大家都不把我說的話當一回事，這真的是很不幸的事情」。

薩維曾在印第安納州和佛羅里達州居住，CNN報導，他的父親喬許（Josh Xaver）出面表示，對於受害者的遭遇感到非常心碎，但是「我從來沒有這樣養大薩維，他一直都是個好孩子，他的確有些問題，但從來沒有傷害過別人，這真的讓我很震驚」。

ET快訊
沒有永遠的敵人！賓士與BMW為省錢將合作開發全新小型車

關鍵字：佛州,銀行槍擊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日走2萬步路送外賣！義肢男心願：想賺錢買禮物送爸媽！

委內瑞拉政局亂！美撤離非緊急使館人員　「強烈建議」美公民離境

滑水道遭「重量級胖女」追撞　她肝臟嚴重破碎：像被車輾了一樣！

猩猩拉女義工手「咬斷大拇指」　動物園：這不是牠的錯

「末日時鐘」只剩2min！　「三大威脅」把世界推向毀滅邊緣

佛州銀行槍擊...5女臉朝下遭處決射殺！21歲槍手「討厭所有人」

「北韓飛彈來了！」保全系統警報狂響　地方媽媽嚇傻才知遭駭客入侵

收死亡威脅決定辭職、搬到國外！　同志議員受夠了：我要活著

伸手機偷拍女同事裙底　閃光燈狂閃...惡行全被行車紀錄器拍下！

巨乳辣模王后夢碎！婚後2個月「懷上龍胎」國王尪卻閃退位

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

日走2萬步路送外賣！義肢男心願：想賺錢買禮物送爸媽！

委內瑞拉政局亂！美撤離非緊急使館人員　「強烈建議」美公民離境

滑水道遭「重量級胖女」追撞　她肝臟嚴重破碎：像被車輾了一樣！

猩猩拉女義工手「咬斷大拇指」　動物園：這不是牠的錯

「末日時鐘」只剩2min！　「三大威脅」把世界推向毀滅邊緣

佛州銀行槍擊...5女臉朝下遭處決射殺！21歲槍手「討厭所有人」

「北韓飛彈來了！」保全系統警報狂響　地方媽媽嚇傻才知遭駭客入侵

收死亡威脅決定辭職、搬到國外！　同志議員受夠了：我要活著

伸手機偷拍女同事裙底　閃光燈狂閃...惡行全被行車紀錄器拍下！

巨乳辣模王后夢碎！婚後2個月「懷上龍胎」國王尪卻閃退位

阿諾穿「情趣聖誕裝」求孕　Google工程師老公嚇喊：What！

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

SBL／NBA對決！　強森期待明星賽三分球大賽與梅奧「OJ vs OJ」

蘇花路廊春節不施工　雙向雙線暢通

毛小孩走失　「波麗士」透過臉書社團找到主人

跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

宜蘭四結福德廟1萬5千個百元紅包　信徒新年發大財

「借1顆檳榔」遭拒嗆聲反遭3人打斷手　警攔不住鳴5槍嚇阻

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

遭丁守中律師控「驗票不積極」 女科長連夜徹查暴瘦8公斤病逝

國際熱門新聞

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱..

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

森林發現屍塊　同事：我看著他肢..

22歲正妹嘿咻12歲小學生被捕..

辣模王后夢碎！婚後2月懷龍胎國..

19歲女懷孕罹患血癌　兒夭折自..

行房被哭聲中斷　爸打死女嬰

俄發現外星人頭骨？外形像顆蛋！

撞臉高嘉瑜日本女模回應：我想去..

摸流浪貓後狂吐+失禁！　部落客..

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟..

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2..

只喝飲料！他吞20年來第一口水..

滑水道遭胖女追撞　她肝臟破碎像..

更多熱門

相關新聞

快訊／佛州銀行遭槍擊　至少5死

美國佛羅里達州賽百靈（Sebring）的一間太陽信託銀行（SunTrust Bank）發生槍擊案，21歲的槍手薩維（Zephen Xaver）闖入銀行內開火，之後將自己關在裡面，隨後向警方投降。據了解，這起槍擊案已經造成至少5人死亡。

女師趁老公外出　濕身照色誘14歲學生

搶救生態系統！獵人捕5.5m巨蟒　賺進1.4萬台幣

女壽星出國失蹤　民宿找到肢解屍塊

換尿布發脾氣　獸父打死7周女嬰

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

《小女花不棄》床戲外洩！

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面