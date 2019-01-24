快訊／西門町白T男「憂鬱蹲坐5F遮雨棚」　路人抬頭驚悚圍觀

▲男子蹲坐在5樓遮雨棚處，場面相當驚險。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市西門町鬧區24日晚間驚傳男子尋短，消防局接獲通報，一名身穿白色上衣的男子神情憂鬱、獨自屈膝蹲坐在5樓遮雨棚處，引來路人駐足圍觀，警消到場後立即出動雲梯車將其救下，所幸並未發生憾事；而男子獲救著陸後，一度情緒激動掩面。至於男子為何會有如此危險舉動，還有待進一步釐清。
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台北市西門町鬧區24日晚間驚傳男子尋短，消防局接獲通報，一名身穿白色上衣的男子神情憂鬱、獨自屈膝蹲坐在5樓遮雨棚處，引來路人駐足圍觀，警消到場後立即出動雲梯車將其救下，所幸並未發生憾事；而男子獲救著陸後，一度情緒激動掩面。至於男子為何會有如此危險舉動，還有待進一步釐清。
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