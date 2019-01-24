快訊／西門町白T男「憂鬱蹲坐5F遮雨棚」　路人抬頭驚悚圍觀

宜蘭縣消防局21日下午16時30分接獲通報，位於中山路三段一處民宅驚傳火警，且屋內還有一名長期臥病在床的80歲楊姓老翁，警消趕抵現場後立即佈署水線灌救，並迅速將楊翁救出送醫，所幸並無生命危險，而確切起火原因仍有待進一步調查釐清。