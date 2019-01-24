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華為董座梁華：若市場受阻　將轉移重心至「受歡迎的地方」

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▲華為董事長梁華。（合成圖／翻攝自華為官網、CFP）

▲華為公司董事長梁華。（合成圖／翻攝自華為官網、CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸通訊巨擘華為近來遭到美國、日本、澳洲等國「封殺」，使其在西方的發展受阻。華為公司董事長梁華近日在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇時表示，「如果他們不選擇華為，我們將把精力集中到選擇我們的客戶身上」，暗示華為可能會將重心轉移到那些「歡迎華為」的地方。

綜合外媒報導，華為近來在國際碰壁，「五眼聯盟」（Five Eyes）不僅相繼禁用華為設備，還拉攏其他國家一起「圍剿」，澳洲及紐西蘭也限制華為參與5G建設的發展，對其造成不小影響。

▲華為。（圖／CFP）

▲華為遭不少西方國家抵制。（圖／CFP）

華為公司董事長梁華22日在瑞士達佛斯出席世界經濟論壇（WEF）時表示，我們的業務遍及全球，在每個國家，我們都完全遵守當地的法律法規，若西方政府擔心華為設備可能被用於間諜活動，歡迎參觀華為產品開發業務及其他部門。

梁華也提到，如果華為在某些國家展開業務被拒之門外，或是遇到客戶迴避等阻礙，「我們將把合作關係轉移到那些歡迎我們、可以與我們合作的國家」。外媒分析，這暗示著華為可能不會再容忍這樣的敵意，會將業務從那些不希望它留下的國家中撤出。

法新社報導稱，梁華沒有具體說明是哪種類型的合作關係，但是以英國牛津大學為例，該校近期決定暫停接受來自華為新的研究資助與捐款。梁華沒有透露華為是否會退出英國，但他強調，「英國是一個提倡開放和自由貿易的市場，是否使用華為的技術要由英國消費者決定。」

▲遼寧瀋陽一家華為手機專賣店。（圖／CFP）

▲遼寧瀋陽一家華為手機專賣店。（圖／CFP）

英國廣播公司（BBC）報導則指出，梁華在這次談話中所要傳遞的訊息很簡單，那就是「華為的產品會說明一切」。梁華還表示，華為將專注於透過向客戶提供高頻寬記憶體、超低延遲、高連接性的產品，以證明其價值。

對於華為在某些國家受阻，梁華在訪談時表示，我們將不僅專注於國家，還會專注於那些客戶歡迎我們的地方，因為客戶可以作出最終選擇的決定，「我們為客戶提供更好的5G服務，若他們不選擇華為，我們將把精力集中在那些選擇我們的客戶身上。」

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