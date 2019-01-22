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釣蝦場爆債務糾紛殺人案　稽查小組鐵腕拆除違建

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▲▼樹林一處釣蝦場債務糾紛殺人，公安稽查小組拆除違建。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲樹林一處釣蝦場日前爆債務糾紛殺人，公安稽查小組拆除違建。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區一處釣蝦場日前發生債務糾紛殺人事件，郭嫌與曾男因債務糾紛爆發口角，爭執過程中持刀將曾男刺死。為杜絕該處違章興建的釣蝦場再度燃起不法情事，拆除大隊等單位22日將場地完全拆除，保障民眾安全。

死者58歲曾姓男子日前到外甥在樹林區大安路上一家釣蝦場消費，巧遇欠他10多萬元債務的34歲李姓男子（綽號袋鼠，毒品前科）及27歲郭男（無業）、30歲陳男（妨害自由前科）2名友人，雙方相約到釣蝦場2樓包廂談判。

4人談判過程相當火爆，沒多久雙方開始起口角互嗆，之後在梯間爆發肢體衝突，突然間郭男拿出一把黑色折疊刀刺向曾男右後腰際，讓他當場大叫一聲倒地不起，綽號「袋鼠」的李男見狀趕緊逃離現場，警消接獲報案立即派遣救護車及快打部隊到場，將犯嫌帶回偵辦。

▲▼樹林一處釣蝦場債務糾紛殺人，公安稽查小組拆除違建。（圖／記者林煒傑翻攝）

樹林警分局查破殺人案後，報請新北市公安稽查小組稽查，該處1樓為釣蝦場、2樓隔做包廂使用，相關單位已完成違章認定，因業者未在時限內自拆，樹林警分局聯合市警局、消防局、工務局、新北拆除大隊等單位在17日進場強制執行，並於22日完成拆除，展現鐵腕清除犯罪場所決心。

新北警察局表示，為強化維護治安工作，將持續結合市府行政團隊力量打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，就會報請公安小組進行聯合稽查，新北市公安稽查小組成立至今已拆除23處查獲犯罪之違建場所，也呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

▲▼樹林一處釣蝦場債務糾紛殺人，公安稽查小組拆除違建。（圖／記者林煒傑翻攝）

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