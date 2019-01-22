39歲時用毒蛇自殺！「埃及艷后與安東尼」合葬墓穴找到了

▲埃及艷后和安東尼的合葬墓穴被認為在塔波希利斯馬格納神廟遺址區。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

埃及考古學家表示，已經找到古羅馬政治家兼軍事家安東尼（Mark Antony）與埃及豔后克麗奧佩脫拉7世（Cleopatra VII）的合葬墓穴，很快就會讓他們出土。

據英國《鏡報》21日報導，考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）博士表示，經過多年來的時間，安東尼和埃及豔后合葬地點終於被判定，估計位於距離亞歷山大（Alexandria）30公里的古老城市塔波希利斯馬格納（Taposiris Magna）地區。

這位71歲經驗非常豐富的哈瓦斯考古學家，同時也是前古物事務國務大臣，他表示，「我一直都相信安東尼與埃及艷后合葬在一起，該團隊找到的位置非常接近墳墓的正確位置，我們完全知道要去哪裡挖掘！希望盡快找到他們的墳墓。」

▼考古學家表示，他們已尋獲埃及艷后與安東尼的祕密合葬墓穴。（圖／翻攝自YouTube）

安東尼和埃及豔后是歷史上最著名的夫妻之一，安東尼是羅馬政治家和將軍；而埃及豔后是是埃及托勒密王國（Ptolemaic Kingdom）的最後實際統治者。

由於安東尼和埃及豔后所存在的證據很少，一般認為，埃及豔后和安東尼是在西元前30年8月12日，也就是她39歲時，雙雙利用毒蛇一起自殺。但也有不少人主張，埃及豔后是被謀殺的，在找出屍體後將有助於提供證據來證明真相。

▲埃及艷后與安東尼。（影片取自youtube／＠laurakenji）