瘋電影／7月22日重生　2011挪威烏托亞島大屠殺

文／賴賴

瘋言瘋語：



遠在地球另一端，這個真實事件拍成電影有其正面意義內涵，而導演盡可能的以不失真的拍攝手法，長鏡頭、動態攝影及氛圍製造與掌握，恰到好處，從頭到尾沒有看到兇手的樣貌，恐懼從槍聲和逃竄孩子的奔跑喘息和受傷痛楚聲，感到更加恐懼，使觀眾猶如親身經歷的壓迫，因為在戶外，少了陰暗的匠氣感，更添加不同的恐懼層次，劇本很好。

每個生命的消逝代表著一整個家族的痛苦，每個生命自有其使命目標價值，憑什麼就這樣活生生剝奪，太慘忍，實在很憤怒。這不是商業片，過程也不會有過癮和驚喜，單就事件操作成電影，這部電影不但逼真且不加油添醋，是難得編劇導演攝影可以做功課的作品。

這個恐怖事件特別去查了一下資料，這位兇手的目的和死者完全無關，非常奇怪的手段，這種反社會人格的行為，在社會上其實越來越容易看到，而他們毫無良知，也沒有同情心惻隱之心，這些個案常「肇因於家庭，顯現於學校，惡化於社會」，而4%的人毫無良知的數據，也越來越明顯，如果有發現類似案例，尤其是父母及早發現，仍有治療矯正的機會，千萬不要睜一隻眼閉一隻眼，製造第二個鄭捷。透過「生理、安全、社交找到歸屬感、獲得尊重、達到自我實踐」的行為矯治過程，還是有幫助。

片 名：7月22日重生

英文名稱：U-July 22

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-01-11

片 長：01時37分

導 演：艾瑞克波貝(Erik Poppe)

演 員：安德蕾雅班慈(Andrea Berntzen)

國 家：挪威

語 言：挪威語

發行公司：海鵬



劇情大綱

你無法想像，那天我們經歷了什麼…



度假勝地變成人間煉獄，600學生命在旦夕…

2011年7月22日，19歲的女孩卡雅與妹妹來到度假勝地烏托亞島上，與六百多名學生一同參加未來領袖培訓營。此時，奧斯陸發生了政府大樓嚴重爆炸案，正當島上學生驚魂未定時，岸邊竟傳來震耳欲聾的槍響聲，一名身著警裝、配戴槍械的男子，正肆無忌憚地開槍掃射手無寸鐵的學生…。



隨著槍聲一步步逼近，這座度假小島瞬間竟成了人間煉獄。六百多名學生往四處狂奔逃竄，有人躲進小屋、有人跑進樹林，更有人跳入冰冷的湖水中…。當所有人四處奔相逃命，卡雅卻為了尋找下落不明的妹妹，冒著生命危險往槍聲移動…。這場驚天駭地的殺戮究竟何人所為？卡雅又能順利找到她的妹妹嗎？島上600多位學生，又如何能在這場危機中存活下來？

▲原本只是參加營隊露營的快樂旅程。

▲小朋友與家人失散，瘋狂殺人犯正在掃射。

▲高壓７２分鐘，無辜死亡９９人，受傷７７人，心靈創傷３００人。



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