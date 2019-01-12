瘋電影／初戀手作中　課本以外的學習

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是60年代的男女授受不親時代的學生電影，保守的英國男校來了法國老師，帶來了青春浪漫的法國藝術文青女兒，故事線條簡單流暢，貴族與平民，英俊與平凡，文青與俗男，好壞沒有標準，重點在於求學過程中，你獲得了什麼？學業之餘以外，還有許多書本沒有的東西，文青電影。

復古風十足，箱型電視和穿著黑袍上課的老師，板球文化的校園，這種球還真是沒看過，難怪片中女主角問男主角什麼是板球？表示法國也沒有這種球類運動，頗有趣。劇情中透過交往過程，重新思考自己想要和適合的，這是學校無法給予的答案。

電影場次不多，要看要快。小品電影。

片 名：初戀手作中

英文名稱：Old Boys

類 型：愛情、劇情

上映日期：2019-01-04

片 長：96分鐘

導 演：托比麥當諾(Toby MacDonald)

演 員：亞歷克斯勞瑟(Alex Lawther) 、 寶琳耶媞(Pauline Etienne)、 喬納霍爾金(Jonah Hauer King)

國 家：英國、瑞典

語 言：英語

發行公司：安可電影股份有限公司

劇情大綱



最帥魯蛇少年與法國女孩的老派約會

瘦小宅男安博森打從一入學就在底層求生存，因此變成了擅長「適者生存」法則的箇中高手。

學校新來的法語老師有個漂亮女兒安妮，安博森對安妮一見鍾情，並對她滿腦子古靈精怪的想法有深深的共鳴，但安妮卻煞到了校園天菜溫徹斯特。極度缺乏自信，又想得到強力靠山，安博森決定要昧著良心當媒人撮合溫徹斯特和安妮。

安博森長年累積的宅男內涵，擄獲了安妮的心，但安妮卻不知道那些令自己著迷的文采不是來自高帥的溫徹斯特。當真相揭曉，安博森是否還能繼續和安妮共譜怪咖情緣？

▲海外戰爭似乎尚未結束的英國氛圍。

▲法國浪漫少女懷抱藝術夢。

▲正妹對帥哥一見鍾情，卻期待帥哥是文青。



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