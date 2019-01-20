北上力挺何志偉　賴清德卸任後人氣爆棚「搶合照、搶簽名」

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選27日投票，20日晚間選前黃金周，民進黨候選人何志偉在社子國小舉辦「百工百業挺志偉＆社子大團結之夜」，前後任行政院長賴清德、蘇貞昌都來站台。賴清德致詞時表示，這場選舉對民進黨很重要，喊話市民站出來相挺，「讓民進黨重新再起」，卸下行政院長一職的賴清德人氣超高，離場時被支持者包圍搶合照和簽名。

何志偉「百工百業挺志偉＆社子大團結之夜」造勢晚會民進黨大咖雲集，黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德和蘇貞昌，還有基隆市長林右昌都到場力挺，主辦單位估計達2000位市民現身相挺。

▲卓榮泰、賴清德力挺何志偉。（圖／記者周書羽攝）

卓榮泰致詞時強調，這次的立委補選對民進黨很重要，希望能「保三搶二」，要保住台北、新北、台南三席立委席次，還要搶下台中、彰化兩席。他大讚何志偉有大將之風，喊話選民熱情支持，「民進黨好好檢討檢討，要讓大家知道民進黨再站起來了，我們要一路走到2020年。」

接續上台的賴清德表示，這場選舉有三個重要意義，第一個是九合一選舉民進黨受到挫敗，這次是民進黨反省之後的首場選舉，大家支持何志偉，同時也代表著看見民進黨的改進、願意再給民進黨支持，也讓民進黨不要繼續走下坡，「讓民進黨重新站起來」。

其次，賴清德喊話選民給年輕又認真的何志偉支持，更要透過投票支持姚文智、疼惜何志偉。賴清德卸任後再度北上替立委補選戰站台，卸下行政院長一職後人氣爆棚，離場時被熱情支持者包圍，一路上被搶著要合照和簽名，賴清德也親民回應。蘇貞昌上台時向現場支持者喊話，「民進黨經過11月24日選舉後，我們要認真做得更好、贏回人民的信心」，希望市民能給何志偉支持、把票投給民進黨。

壓軸上場的何志偉表示，看到這麼多人給予支持，他心裡非常激動也很緊張，希望藉著這次的選舉好好替市民服務，「堅持兩個字很難做到，但志偉會堅持」，喊話市民熱情給予支持、溫暖和力量，讓他進入立法院繼續為市民好好做事。

▲賴清德被民眾包圍搶合照。（圖／記者蔣婕妤攝）