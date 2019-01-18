盼增校務會議代表席次 「抗議大學蠻幹」學生籲修大學法落實自治

▲大學法改革陣線邀集學生前往教育部高舉「抗議大學蠻幹！呼籲教育部速修大學法！」抗議牌。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學法改革陣線18日召集多所大學學生前往教育部前抗議。召集人徐光成表示，近年高教亂象層出不窮，不僅漠視程序正義更侵害學生權益，呼籲教育部速修大學法，保障學生校務參與並提升僅有十分之一的校務會議學生代表名額，讓學生在大學不再是少數，校園民主要落實，大學才能真自治。

大學法改革陣線邀集世新大學學生、東華大學學生、高雄醫學大學學生、台灣大學學生等人，今日前往教育部高舉「抗議大學蠻幹！呼籲教育部速修大學法！」抗議牌。世新大學社會發展研究所學生陳志綸表示，世新大學在今年1月2日校務會議決議停招109學年社發所，但在過程中卻沒有與師生溝通，他們認為，違法辦校精神及民主原則。

東華大學學生議會會長許冠澤指出，校方在去年4月18日決議配合交通部「主動式發報器」研究計畫，在校園加裝機車發報器，規定未裝此設施的機車無法通過校園門禁，這樣的規定卻造成校園堵塞問題。許冠澤說這樣的政策時在荒謬，呼籲校方下學期應舉辦公聽會了解民意。

▲教育部高教司科長李惠敏今天出面接受學生陳情。（圖／記者崔至雲攝）

高雄醫學大學校務會議學生代表高凡璽表示，日前他將校務會議中的影片PO在「革命透明-轉型正義在高一」的粉專，但校方竟在下方留言要求學生須在6小時內撤下影片，並揚言已校方名議題告學生。高凡璽氣憤表示，校務會議攸關全體師生共同利益，應有公開必要，現在校方竟然揚言要提告，實在遺憾。

台灣大學研究生協會會長許瑞福也指出，今年的台大校務會議，學生代表也爭取增加一席學生代表進入行政會議中，但台大師生卻認為「學生將降低行政效率」未通過此案。許瑞福認為，學生為校園組成一員，應重視學生意見與參與，落實民主精神。

教育部高教司科長李惠敏今天出面接受學生陳情，並表示會去瞭解學生提出的各校個案。對於增加學生校務會議代表比例，李惠敏說，「餅就那麼大」，根據大學法第15條的修法，目前規定教師必須占1/2，如果要增加學生比例，勢必會減少其他身分代表的比例。

李惠敏也說明，會在3個月內啟動大學法修法的程序，討論過程中將邀集各界代表參與，看能不能找出一個大家都能接受的方式。而針對校務會議「直播」議題，李惠敏認為「可以討論」，但涉及會議代表個資、隱私，學校也可能擔心還沒形成共識的議題，不便對外，有很多考量因素。現階段還是尊重各校的作法。

