遺傳增強人類血管細胞　陸學者獲得世界首例研究成果

▲通過基因編輯產生FOXO3功能增強的人類血管細胞，用於治療缺血性血管病變。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

知名幹細胞學術期刊《細胞•幹細胞》（Cell Stem Cell）18日發表了由中國聯合調查組通過靶向編輯單個長壽基因，產生世界首例遺傳增強人類血管細胞的研究成果。據了解，遺傳增強幹細胞還可以有效地抵抗癌基因誘導的細胞惡性轉化，抵抗衰老，還具有抵抗腫瘤的能力。

《澎湃新聞》指出，這項研究是由中國科學院生物物理研究所劉光慧研究組、北京大學湯富酬研究組和中國科學院動物研究所曲靜研究組的聯合成果。劉光慧指出，這種細胞在基因和遺傳特性上進行了「優化」，「形象地說，這種『增強』是打在基因組上的烙印，將發揮持久性的作用。舉個例子，有些長壽老人不容易生病，不容易患腫瘤，也是遺傳因素在起作用。」

▲轉錄因子FOXO3增強型人血管細胞對細胞癌化具有強抵抗作用。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

據了解，這些血管細胞與野生型血管細胞相比，不但能更高效地促進血管修復與再生，而且能有效抵抗細胞的致瘤性轉化，遺傳增強人類血管細胞的成功，獲得為開展安全有效的臨床細胞治療提供了重要解決途徑。

據指出，所謂的幹細胞，是一類具有自我復製能力的細胞，其中胚胎幹細胞分化潛力最大，理論上可以衍生出不同類型的細胞治療的產品，然而，目前這一領域存在有效性和安全性兩個問題。

▲FOXO3功能增強可延緩血管衰老，增強應激抵抗並防止細胞癌變。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

為驗證遺傳增強幹細胞作為移植材料的安全性，研究人員設計了一種極端環境：將多種致癌因數導入野生型和遺傳增強的幹細胞中，結果發現，遺傳增強幹細胞還可以有效地抵抗癌基因誘導的細胞惡性轉化，不僅沒有形成腫瘤，還獲得了抵抗腫瘤的能力。

劉光慧表示，人類胚胎乾細胞可以在體外大量擴增，同時又可以在實驗室中被定向誘導分化成任何一種具有治療潛力的細胞類型，未來遺傳增強策略可能有助於實現人類優質細胞治療產品的標準化。