「中國氫彈之父」于敏逝世　隱姓埋名28年突破技術

▲工作中的「中國氫彈之父」于敏。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

素有大陸「中國氫彈之父」之稱的于敏，16日於北京逝世，享年92歲。他於上世紀60年代初開始投入核武器理論的研究，在1967年研發出中國大陸首枚氫彈，曾獲兩彈一星勛獎章及國家最高科學技術獎。隨著他的往生，中國大陸「兩彈一星元勛」只剩下3人在世。

于敏1926年8月出生於天津寧河，1944年，于敏考進了北京大學工學院機電系，1951年起在中國科學院近代物理研究所任助理研究員、副研究員，並在中國理論物理學家彭桓武指導下開始了核理論研究工作。

▲「中國氫彈之父」于敏。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

《新華網》微信公眾號指出，大陸物理學家錢三強在1961年交給他氫彈理論探索的任務，從此于敏展開28年隱姓埋名的生涯，于敏率領團隊發現了氫彈自持熱核燃燒的關鍵，找到了突破氫彈的技術路徑，形成了從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案，1967年6月17日，大陸氫彈試驗取得成功。

在2018年召開的慶祝改革開放40周年大會上，中共黨中央、國務院決定，授予於敏等100人改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。如今隨著于敏的過世，大陸的「兩彈一星元勛」只剩下王希季、孫家棟和周光召3人在世。