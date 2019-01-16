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74歲老翁中4000萬秒拋家棄子　找18歲辣妹親熱太嗨被悶死

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▲▼樂透、彩券、彩票、中獎、頭獎。（圖／翻攝自pixabay）

▲74歲老翁買彩券意外中獎。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

巴西馬拉尼昂州（Maranhão）的74歲老翁阿帕雷西（Francinaldo Aparecido）原本是加油站員工，最近幸運中了彩券581萬巴西雷亞爾（約新台幣4833萬元）搖身一變成富翁，當下就選擇拋棄妻子轉而投向18歲辣妹懷抱。怎料他在親熱時卻意外被小女友悶死，所有財產都落入妻兒名下。

據當地媒體motthegioi報導，住在聖路易斯的阿帕雷西最近買了一張彩券意外中了大獎，但中獎一星期後就拋家棄子，丟下69歲妻子和14名兒女，搬到小他56歲的女友梅拉（Mayra）家住，雖然妻子相當氣憤但卻無力挽回。

一日梅拉和阿帕雷西正在親熱時，期間她激情的緊抱住對方的頭，卻不小心害阿帕雷西無法呼吸，過沒幾分鐘他就一動也不動的倒在她懷裡。梅拉意識到事情大條時，嚇得立刻打電話叫救護車，可惜阿帕雷西已經失去生命跡象，最終因窒息死亡。

▲▼ 74歲老翁阿帕雷西找15歲嫩妹梅拉親熱太嗨被悶死。（圖／翻攝portaldiario）

▲74歲阿帕雷西與18歲梅拉。（圖／翻攝portaldiario）

梅拉事後向警方供稱，她是真心愛著阿帕雷西，兩人一拍即合非常聊得來，年紀根本不是距離，自己平常還會準備巧克力或葡萄酒營造浪漫驚喜，「我們在親熱時，根本停不下來，我無法控制我自己。」

目前梅拉已被帶回警局調查，以釐清整件事情。而阿帕雷西去世後，先前他中獎得到的4000多萬都改由妻子和孩子繼承，18歲的小女友則是一毛錢都沒拿到。

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關鍵字：巴西,中獎,74歲老翁

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