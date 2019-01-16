森林撞見「受孕春宮」儀式！女閉眼躺地　念咒男擠鳥血抹她額頭

▲英國西約克郡霍克斯沃思森林步道的一處入口。（圖／翻攝Google Maps）



國際中心／綜合報導

英國里茲（Leeds）附近的霍克斯沃思森林（Hawksworth Woods），近日有人撞見一場奇怪的「受孕儀式」；一對男女在森林步道旁一邊交歡，嘴裡還一邊唸著咒文祝禱，接著更用死鳥的血液抹在女子額頭上，場面相當詭異。

據《太陽報》報導，該名不願透露姓名的42歲女子，當時帶著寵物狗在森林步道散步時，狗狗突然嗅到了什麼，朝森林裡疾奔而去，接著就傳來陣陣吠聲。女主人循著聲音尋找，結果就發現了這起怪異的野外活春宮。

女主人說形容，這對男女在地上鋪了一塊白色塑膠墊，女方身體呈大字型平躺，眼睛緊閉，男方則跪在女子雙腿之間，嘴裡念念有詞，似乎是在念咒文祝禱，接著男女開始辦事。此外，有一隻類似烏鴉的鳥屍被放在男女身邊，男子擠出鳥血，抹在女子的額頭上。

女主人相信這對男女正在進行某種受孕儀式，且似乎完全不介意被人看見，當時現場還有3、4名操著外語的婦女好奇在旁圍觀，並且不斷開口評論。由於這片森林距離附近小學相當近，步道也時常有學生經過、玩耍，當地居民對於這起事件感到相當驚訝。

西約克郡警局發言人表示，警方確實於11日下午接獲霍克斯沃思森林發生公然猥褻的報案，目前已經加強對該地的巡邏。