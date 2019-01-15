「生無悔，死無懼」！她化名吳小姐登報徵婚　面試108位應徵者

▲61歲的陳玉慧體悟，有些事情，或許真要失去才懂得。

圖文／鏡週刊

因為吵架，丈夫失蹤一整天，作家陳玉慧心想：「如果丈夫不見了，我該怎麼找？」這成了她人生第一部電影作品《愛上卡夫卡》的靈感來源，竟也成為離婚的預言—丈夫真的不見了。

陳玉慧曾經登報徵婚，以劇場概念與上百位男性對話，撰寫《徵婚啟事》一書，多年來不斷被改編成戲劇。她的人生、婚姻都像電影，她和德國前夫明夏認識一天就閃電結婚，她卻忽略明夏對她的愛、溫柔與包容。

「離開丈夫時，我才知道我這麼愛他。」有些事情，例如愛，或許真要失去才懂得。

如果將人生拍成電影，陳玉慧選擇使用倒敘法，從前年某天，她走到德國巴德街的房子前說起，「我看門牌上已經沒有我的名字了。」61歲了，她說話偶爾還會出現年輕時演出舞台劇的獨白聲腔，言談中不時夾雜法文、德文。她說當時也不知道為什麼要去，「只是想說點話吧。」按了電鈴，屋內沒人，也幸好沒人，因為她心裡想著：「我要怎麼放火把這房子燒了？這個理想之屋是我跟他（前夫）一起蓋的耶。」屋內的裝潢、家具、廚具也是一起選的，但當婚姻結束，一切也就不相干了。

登報徵婚 活得像電影

5年前簽字離婚，陳玉慧沒有停止創作，人生第一部電影作品《愛上卡夫卡》今年上映，靈感來源是有一天起床，她想，如果丈夫不見了，該怎麼去找他？「那時候我們吵架，他失蹤了一天。我就東想西想，會不會是突然昏倒？還是車禍？因為我們那時住湖邊，我就想他會不會走進森林被狼咬，或是掉進洞裡面。」後來才知道，原來前夫和母親去吃飯了。

▲陳玉慧首部電影作品《愛上卡夫卡》，原片名為《XOXO卡夫卡》，入選2018年第21屆上海國際電影節亞洲新人獎，也是唯一入圍的台灣電影。（翻攝自陳玉慧臉書）

失婚的女人曾經徵婚。1989年，那是沒有手機，更沒有臉書、LINE、Instagram的年代，陳玉慧化名吳小姐，在各大報徵婚，寫明「生無悔，死無懼，不需經濟基礎，對離異無挫折感，願先友後婚，非介紹所，無誠勿試。」之後她面試了108位應徵者（含一名女性），並將自己與其中42名男性的互動過程，寫成小說《徵婚啟事》。

▲電影《愛上卡夫卡》首映記者會上，陳玉慧（中）與女主角簡嫚書（右）、男主角林哲熹（左）談電影主題為女性自我成長。

徵婚過程是一場戲，陳玉慧也活得像部女性追求自我的電影。人生履歷是這樣的：法國國家社會科學研究院文學、歷史雙碩士；擔任《聯合報》駐歐特派員，做過一系列國家領袖專訪；同時創作不輟，涉足編劇、散文、小說，編舞家林懷民更讚其為「當代華文界最動人的散文家」。

年少出走 家鄉變異鄉

婚姻是已播畢的電影。1994年，她與德國人明夏（Michael Cornelius）結婚，2人在電影院相遇，當時各自都有男女朋友，2人聊天到深夜，就決定結婚。明夏在一天內與當時的女友分手，她則在3天後分手。

聊起結婚過程，她說曾經有個喜歡的男人問她要不要去舊金山，她沒答應，事後覺得遺憾。「所以明夏問我要不要去舊金山的時候，我心中就想怎麼可能？」她極喜歡明夏的知性，「他生活經驗跟我比較像，他是哲學系，學戲劇又做廣播劇導演和編劇。沒有一個人可以像明夏一樣跟我無所不談，可以聊文學、戲劇，從柏拉圖談到轉型正義。」

陳玉慧

1957 年 7 月 8 日出生於台中市，成長於新北市中和區，20歲赴巴黎學習戲劇，從此旅居國外。曾任《中國時報》美洲版記者、《聯合報》駐歐特派員、蘭陵劇場導演。代表作小說《徵婚啟事》至今仍不斷被改編為戲劇，《海神家族》更獲台灣文學獎長篇小說金典獎、香港紅樓夢獎世界華文長篇小說評審團獎。今年1月推出首部個人電影作品《愛上卡夫卡》。



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