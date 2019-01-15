iPhone太貴非蘋果之過　FTC稱兇手是高通

▲美國聯邦貿易委員會認為，智慧型手機愈來愈貴是由於高通的專利收費。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）指出，消費者已為智慧型手機支付過高的費用了。但FTC並未將此事歸咎於蘋果、三星等手機製造商，認為最該為此事負責的是高通，因為高通收取了過高的專利費用。

根據FTC先前提出的反壟斷相關調查與訴訟，高通向蘋果等手機製造商依比例收取專利費用。據高通提交的文件顯示，收費比利依裝置而各不相同，但高通通常會針對每機款收取5%的專利費，最高達20美元。蘋果、華為等手機製造商認為，高通對每個裝置都收取專利費用並不公平，但高通以切斷通訊晶片出貨作為威脅，使他們不得不繼續支付專利費用。

FTC將高通的商業模式描述為「手機稅」，此舉既提高手機的定價，也損害了市場競爭。高通承認會向購買自家通訊晶片的公司另外收取專利費，但強調，這種方式之所以合理，是因為高通的專利涵蓋了許多手機的技術，而不只侷限在高通晶片本身。要求專利使用費的政策可以追溯幾十年前，高通從未提高過專利使用費率。

高通認為自己並不具壟斷地位，因為晶片市場競爭相當激烈，並舉證道，2010年至2017年間，智慧型手機的平均售價下滑了34%，證明他們收取專利費用一事並為對市場競爭造成損害。高通表示其市占在過去一年已有所下降，因為英特爾、聯發科及三星的新的競爭對手也逐漸在無線晶片領域中取得新進展。

CNET報導，蘋果高層Tony Blevins指責高通的強硬手段。他表示，在2013年的談判期間，高通總裁Cristiano Amon曾告訴他：「我是你唯一的選擇，我知道蘋果有能力付錢的。」蘋果自2016年開始採用英特爾的晶片，並於去年停止使用高通晶片。

FTC於2017年以反壟斷起訴高通，目前尚無法得知若FTC敗訴，高通是否會重新考慮其商業模式。若FTC勝訴，智慧型手機製造商是會將免收的這筆錢納入自己口袋中，還是因此調降智慧型手機的售價。