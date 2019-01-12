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2019陸將加大「減稅降費」　財長劉昆：政府要過「緊日子」

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▲▼大陸財政部長劉昆。（圖／CFP）

▲大陸財政部長劉昆。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了刺激消費與經濟成長，日前大陸官方宣布將「加大減稅降費力度與財政支出」，財政部長劉昆表示，「該減的支出一定要減下來，政府要過緊日子，要大力壓減一般性支出，嚴控『三公』經費預算」，壓減一般性支出5%以上，取消低效無效支出，「對於不該花的錢，財政部門就要做『鐵公雞』一毛不拔」。

綜合陸媒報導，劉昆指出，2019年要積極的將財政政策加力提效，就是要做到「兩加大」、「一提高」。

▲▼大陸財政部長劉昆。（圖／CFP）

▲劉昆針對「加大減稅降費力度」做出說明。（圖／CFP）

「兩加大」是指加大減稅降費力度和支出力度。一方面實施更大規模的減稅，堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合，重點減輕製造業和小微企業負擔；另一方面則是要推進更明顯的降費，清理規範地方收費項目，加大對亂收費查處和整治力度。加大財政支出力度部分，則會根據經濟形勢和支出需求，適度擴大財政支出規模，大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大建設和補短板。

「一提高，就是提高財政資金配置效率和使用效益」，劉昆指出，要提高財政資金配置效率，「就是要堅持有保有壓」，鎖定重點領域和薄弱環節，調整優化支出結構。該保留的支出必須保障好，增加對脫貧攻堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入。

▲▼大陸個所稅改革首月，共減免1401億、新增6千多萬人免繳稅，人民幣。（圖／中新社）

▲人民幣。（圖／中新社）

劉昆表示，「該減的支出一定要減下來，政府要過緊日子」，未來將大力壓減一般性支出，嚴控「三公」經費預算，一般性支出要減少5%以上，並取消低效無效支出，「對於不該花的錢財政部門就要做『鐵公雞』一毛不拔」。文中所謂「三公」指的是政府部門的出國費、車輛購置與運行費、公務接待費。

在提高財政資金使用效益上，財政部將利用三方向提升效益。首先是「擴圍」，推動中央部門和地方抓緊研究實施方案，擴大中央和地方整體績效評價試點範圍。

二是「優化」，重點修訂財政預算績效管理制度，完善預算績效管理辦法和流程，建立分行業、分領域、分層次的預算績效指標和標準體系，並加快預算績效管理信息化建設。

三是「融合」，也就是將績效融入預算編制執行全過程，推動實現預算和績效管理一體化，並將成果向社會公開。

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關鍵字：劉昆,財政部長,減稅降費

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