讓南台灣學子不再北漂　灘翔、台船攜手國防航太產業鏈

▲全國首創的「國防航太機電產學專班」，1月11日下午在屏科大行政大樓第2會議室簽訂合作計畫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國首創的「國防航太機電產學專班」，1月11日下午在屏科大行政大樓第2會議室簽訂合作計畫，冀望促成國防航太產業鏈在高雄蓬勃發展，營造出更務實的職業教育亮點。

屏科大說，政府強力推動「國機國造」、「國艦國造」兩大政策，使南台灣形成新型態國防航太產業鏈，振興台灣經濟並注入活水。

▲高雄高工校長楊狄龍（左起）、岡山農工校長張福祥、屏科大戴昌賢校長、漢翔公司董事長廖榮鑫、台船公司總經理曾國正。

為強化在地學子就學、就業，在校長戴昌賢促成下，由屏科大生物機電工程系結合高職端的岡山農工及高雄高工，與台灣兩家龍頭企業台灣國際造船公司及漢翔航空工業公司，成立全國首創「國防航太機電產學專班」。藉由「國艦國造」總舵手台灣國際造船公司和「國機國造」領頭羊漢翔公司，善盡在地企業社會責任，照顧大高雄學生，讓學子根留南台灣、安居不北漂。

今天下午，由戴昌賢、岡山農工校長張福祥、高雄高工校長楊秋龍、漢翔公司董事長廖榮鑫、台船公司總經理曾國正代表簽訂「108國防航太機電產學攜手專班」。透過技職教育、職業訓練及企業合作，為漢翔公司及台船公司量身培育所需的機電及電機專才20名，漢翔公司岡山廠機械群專才15名，完成升學與就業的垂直整合新模式。

「國防航太機電產學專班」將結合產學訓練及就業，岡山農工及高雄高工學生於三年級時，安排前往台船公司及漢翔公司產業見習，再經遴選出35名優秀學生進入屏科大生物機電工程系「國防航太機電產學專班」就讀，在課程規劃上大一、大二全學年及大三上學期在校就學，大三下學期委由職業訓練中心協助學生專業證照培訓，並取得證照為培訓目標，大四時漢翔公司及台船公司會以正式員工聘任到該公司實習。

戴昌賢表示，該專班會特別強化職場外語能力、國際化、機電方面的專業能力訓練及AI的應用的養成教育，以技職教育、職業訓練及企業合作新模式，發揮產、學、訓、用整合的功能，大幅提升大四生進入職場技術能力，並及時提供產業所需人才，減少學用落差，符合二家企業未來人力布局。

廖榮鑫說，國機及國艦建造在員工的工作態度及作業標準會比一般企業要求更高，希望能透過此專班的成立，由高職端選才、大學端培訓、企業端實習，共為「國艦國造」及「國機國造」育才與舉才、用才努力。