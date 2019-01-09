機長飛行中允妻進駕駛艙　東海航空罰他錢停飛半年

▲東海航空。（圖／翻攝東海航空官網）

大陸中心／綜合報導

據中國民用航空中南地區管理局9日公告，東海航空一名陳姓機長在飛行中擅自讓一名女乘客進入駕駛艙，而該乘客在後兩個航段並未購票。目前機長被行政處罰人民幣2000元，機上安保人員被罰款800元。東海航空9日也暫停機長飛行6個月，並處1萬2000元（約台幣5萬4000元）的經濟處罰，同時按票價原價補回後續航段票款。

民用航空行政處罰決定書顯示，陳姓機長2018年7月28日執飛DZ6286、DZ6206（南通-鄭州-蘭州-北京）飛行任務期間，前後3次同意旅客王某蓮進入飛行中的駕駛艙。該行為違反了《公共航空旅客運輸飛行中安全保衛規則》第23條的規定，並依據第45條的規定，對機長作出罰款1000元的行政處罰。

▲東海航空。（圖／翻攝微博／東海航空，下同）

此外，機長同意未購買兩個航段機票的旅客王某蓮繼續乘機，在機上人數與艙單人數不符的情況下，前後兩次同意關閉艙門並繼續航班任務。該行為違反了《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》第121.679條的規定，依據第121.763條（C）的規定，民航中南局對陳姓機長行政罰款1000元，並責令其立即改正上述違法行為。

東海航空9日也回應，「對於機長擅自允許其夫人進入駕駛艙事件，已於2018年8月2日對該班機機組人員進行嚴肅處理並給予內部通報」，「安全是民航運行的頭等大事，對於在營運過程中出現的違規情況，東海航空對各位旅客深表歉意」，以後「公司全體員工也將繼續加強安全責任意識，杜絕類似事件再次發生」。

目前，已經處罰機長暫停飛行6個月，取消教員資質，並處1萬2000元經濟處罰，同時按票價原價補回後續航段票款，也處副駕駛王某和趙某停飛15天，罰款6000元。另外，鑒於當班乘務長劉某多次勸阻、主動報告，減輕罰款500元，也罰當班安全員孫某500元。