台中警界兩大正妹聯手為民服務　網友心癢癢：想違規跑給她們追...

▲台中警界雙花（圖左為仙女吳佩蓉、圖右為警界徐懷鈺的余珮毓）為民服務，網友看了心癢癢。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳玉、陳雕文／台中報導

桃園的一戶黃姓人家開車到台中逛花博，停車時赫然發現車牌飛了，原以為遭竊，準備報案的同時，接到警花的電話，聽到一陣甜美的聲音，告知已撿到車牌，黃姓一家驅車前往派出所領牌，警界「仙女」與「徐懷鈺」歸還車牌，再跟駕駛人親切合照，網友看到照片都融化，並直呼「想每天掉（車牌）給她們撿」、「想違規跑給她們追」

警方表示，黃家人於本月7日從桃園開車南下，投宿一中商圈附近旅館，8日一早到了花博展示區，停車時驚見車牌不翼而飛，正要報案時，「仙女」警員吳佩蓉致電，告知車牌被撿到派出所了；黃家到派出所時，貌似「徐懷鈺」的警員余珮毓將車牌發還。

吳佩蓉說，查詢車主資料後，就立即聯繫車主黃先生。原來黃先生一家遠從桃園來看花博，疑似車牌螺絲未拴緊，才會半路掉落；黃先生說，看到車牌沒了，原以為要敗興而歸，沒想到接到警察來電，還建議我們逛完花博再去派出所拿，真的非常貼心！

網友看到兩女警的合照，感到心癢癢，開玩笑地說，「好想每天掉（車牌）給他們撿」、「覺得幸福」、「也不一定要掉車牌，想違規跑給她們追，開心～」