偷千元飾品「嫌難看」　　美魔女被店員攔住還喊很傻眼！

▲時髦女子二度偷飾品店被店員抓到。（圖／記者陳玉翻攝）

地方中心／台中報導

一名打扮年輕時髦的劉姓女子（40歲），到一家賣場涉嫌行竊太陽眼鏡及髮夾，並撕毀髮夾的防盜貼標籤包裝，被店員發現後，她否認行竊，還說這些髮飾都不好看不想要，之所以會拆掉包裝是因為要試戴，還沒走出店外正想要回去退貨就被店員攔住，覺得很傻眼。警方訊後將她依竊盜罪送辦。

警方說明，劉姓女子異常的舉動引起店員注意，並發現劉女就是上月至店內行竊的人立即報警處理，她先前竊取韓版蝴蝶結夾及韓版波浪夾各1個共100元，當時店員就覺得她行為可疑，不斷在翻自己的拉桿旅行包，然而當下不敢斷定沒有處理，事後調閱監視器畫面才確認犯行。

而食髓知味的劉女又再次意圖行竊，被店員認出隨即報告店長，仔細關注她，果真發現她將髮飾的防盜標籤包裝撕毀，塞入商品架下方藏匿，並將髮飾放入拉桿旅行包中，最後沒有結帳離去。

這時，店長和店員立即追過去詢問劉女是否有商品未結帳，她則是立即拉開旅行包中最上層夾層拿出2副太陽眼鏡，辯稱是忘了結帳，店員將她丟棄的防盜標籤包裝找出來。

劉女遭逮後向警方供稱沒有竊盜意圖，而且這些髮飾都不好看不想要，之所以會拆掉包裝是因為要試戴，並認為旅行包是做購物袋用放進去很合理，且還沒走出店外正想要回去退貨就被店員攔住，覺得很傻眼。

警方清點劉女所竊取之太陽眼鏡2副、水滴型喇叭夾1組、韓版蝴蝶結珍珠髮夾2個、X型水鑽自動夾及流水型水鑽自動夾共計新台幣1188元，於訊後將她依竊盜罪移送地檢署偵辦。

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