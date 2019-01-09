千元鞋墊能治心臟病？　央視：「權健事件」精心包裝草菅人命

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

央視7日指出，「權健事件」隨著調查的深入，「已經基本可以判定權健與非法傳銷脫不了干係」，不過作為傳銷詐欺業的「後起之秀」，類似的案件卻是屢禁不絕，正是因為傳銷企業精心的包裝、高明的偽裝和高超的「忽悠」（欺騙）技巧，權健只是冰山一角，相關的整頓措施應該要持續並徹底。

權健公司涉嫌以「火療」造成病患死亡，集團創始人、董事長束昱輝等18人在7日被刑事拘留，另外2人則取保候審。此外，權健廣東分公司目前已處於停業整頓狀態。

《央視網》微信公眾號7日 的文章《權健之後還有更大的「魚」》指出，去年年末直到現在，「權健事件」一直處在輿論的風口浪尖上，而背後隱藏的是一條龐大的保健品非法傳銷產業鏈，這個產業鏈從上個世紀90年代一直延續至今，在這個產業鏈上，權健公司還屬於行業的「後起之秀」。

文章表示，這些傳銷企業以金字塔模型為基礎，像病毒裂變一樣迅速擴張，以神化保健品進行虛假宣傳，以免費體驗等為幌子吸引下線，以打親情牌為藉口拉近距離，以多買多賺設下消費陷阱。

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

就拿權健來說，售價人民幣千元的鞋墊能治羅圈腿、心臟病，負離子磁衛生巾可以治療男女生理疾病，有效成分與果汁無異的「草本清液」被描述成排毒神藥，在精心包裝之下，權健的產品都具備著匪夷所思的功效，給人以巨大希望，但實際結果與宣傳功效相差懸殊，生生把有希望變成了沒希望，說其為「草菅人命」不為過分。

文章指出，一個權健牽扯出來的斑斑劣跡只是非法傳銷的冰山一角，「非法傳銷企業備受質疑卻能逆風生長，背後的原因不得不引起註意和思考」，而「權健事件」發生後，相關部門依法查處取締不符合消防安全規定的火療養生場所、開展集中打擊清理整頓保健品亂象專項行動，「但這種行動應該是持續的、徹底的，而不是點到為止」。

►►權健用4歲亡女當「重生廣告」 周洋父自責提告：揭露真面目！

►►權健18人刑拘廣東分公司停業 罹癌女童周洋父：激動萬分！

►►影／正妹參加年會遇車禍毀容 權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」