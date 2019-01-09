崔天凱：中美日均貿易額15億美元　合作是唯一選擇

▲中駐美大使崔天凱。（圖／翻攝中駐美使館）

大陸中心／綜合報導

在中美建交40週年，中國駐美大使崔天凱日前表示，中美兩國日均貿易額達15億多美元，年均為每個普通美國家庭節省850美元以上，所以「中美關係的穩定發展像空氣和水一樣，滋養著兩國和世界人民」，雙方合則兩利，鬥則俱傷，「並要在兩國元首共同引領下，『只爭朝夕』，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係。」

崔天凱1日在《今日美國報》撰文指出，美國船隻「中國皇后號」230多年前訪華，帶回瓷器等大批物品，其中一些還擺在喬治.華盛頓總統故居弗農山莊裡，從這時開始，中美兩國貿易和往來日益興盛，其中的變遷也不斷影響著世界各地。

「中國改革開放與中美建交在40年前開啟了，前者為後者和兩國關係發展提供了動力和活力，後者為前者創造了十分重要的外部條件，兩者都為兩國和世界人民帶來了巨大的利益；如今，中美兩國日均貿易額達15億美元，年均為每個普通美國家庭省850美元以上」。崔天凱說，按照美國商務部數據顯示，2015年美國對華出口支持了美國91萬個就業崗位。

▲崔天凱。（圖／翻攝自大陸駐美國大使館官網）

「中美雙方平均每天有1萬多人往返，到太平洋彼岸生活、就業、學習、旅遊等」。他指出，中美從走過「冷戰」到並肩反恐，從攜手應對國際金融危機到管控芬太尼類物質等禁毒合作等，「我們兩國還不斷加強在亞太經合組織、二十國集團和聯合國等多邊機制的溝通與合作，協調應對地區熱點問題和其他全球性挑戰」。

他認為，中美脫鉤或彼此隔絕這樣不負責任的做法，終將殃及兩國人民及世界，而「中美兩國在過去40年，不管在經濟、社會、科技、軍事等各領域都發生了日新月異的變化」，難免會出現一些分歧，但只要有效加以管控，都能解決。

「因為維繫兩國關係發展的一些重要因素沒有改變：兩國人民都追求更加美好的生活；兩國需合力應對重大全球性挑戰。中美雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，合作是唯一正確選擇」。崔天凱指出，「雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，嚴格遵守《中美建交公報》等三個聯合公報，堅持『一個中國』原則毫不動搖」。

▲崔天凱。（圖／翻攝自人民日報）

習近平曾表示，要永遠把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標；林肯總統也曾提到，民有、民治、民享的政府不會消失。崔天凱認為，「我們應立足兩國人民的根本和共同利益，發展面向未來的中美關係」。

在新的國際形勢下，「兩國人民對中美關係的發展寄予厚望，期望從中更多獲益，他們的共同利益必將超越 『政治正確』，超越兩國之間的某些分歧」。他強調，「我們要在兩國元首共同引領下，『只爭朝夕』，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係，並加強溝通、增進互信、聚焦合作、妥處分歧，包括加緊協商解決經貿分歧等」。

「中美關係大廈建立在共同利益的堅實基礎之上，過去40年雖然歷經風雨，依然屹立」。最後他主張，「想要損害或推翻這一基礎，只會兩敗俱傷，為子孫後代留下一個穩定和充滿機遇的中美關係是我們共同的歷史責任」。

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）