　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

崔天凱：中美日均貿易額15億美元　合作是唯一選擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中駐美大使崔天凱：恐慌中國崛起是杞人憂天！。（圖／翻攝中駐美使館）

▲中駐美大使崔天凱。（圖／翻攝中駐美使館）

大陸中心／綜合報導

在中美建交40週年，中國駐美大使崔天凱日前表示，中美兩國日均貿易額達15億多美元，年均為每個普通美國家庭節省850美元以上，所以「中美關係的穩定發展像空氣和水一樣，滋養著兩國和世界人民」，雙方合則兩利，鬥則俱傷，「並要在兩國元首共同引領下，『只爭朝夕』，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係。」

崔天凱1日在《今日美國報》撰文指出，美國船隻「中國皇后號」230多年前訪華，帶回瓷器等大批物品，其中一些還擺在喬治.華盛頓總統故居弗農山莊裡，從這時開始，中美兩國貿易和往來日益興盛，其中的變遷也不斷影響著世界各地。

「中國改革開放與中美建交在40年前開啟了，前者為後者和兩國關係發展提供了動力和活力，後者為前者創造了十分重要的外部條件，兩者都為兩國和世界人民帶來了巨大的利益；如今，中美兩國日均貿易額達15億美元，年均為每個普通美國家庭省850美元以上」。崔天凱說，按照美國商務部數據顯示，2015年美國對華出口支持了美國91萬個就業崗位。

▲大陸駐美國大使崔天凱5日出席美中貿委會（USCBC）致詞。（圖／翻攝自大陸駐美國大使館官網）

▲崔天凱。（圖／翻攝自大陸駐美國大使館官網）

「中美雙方平均每天有1萬多人往返，到太平洋彼岸生活、就業、學習、旅遊等」。他指出，中美從走過「冷戰」到並肩反恐，從攜手應對國際金融危機到管控芬太尼類物質等禁毒合作等，「我們兩國還不斷加強在亞太經合組織、二十國集團和聯合國等多邊機制的溝通與合作，協調應對地區熱點問題和其他全球性挑戰」。

他認為，中美脫鉤或彼此隔絕這樣不負責任的做法，終將殃及兩國人民及世界，而「中美兩國在過去40年，不管在經濟、社會、科技、軍事等各領域都發生了日新月異的變化」，難免會出現一些分歧，但只要有效加以管控，都能解決。

「因為維繫兩國關係發展的一些重要因素沒有改變：兩國人民都追求更加美好的生活；兩國需合力應對重大全球性挑戰。中美雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，合作是唯一正確選擇」。崔天凱指出，「雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，嚴格遵守《中美建交公報》等三個聯合公報，堅持『一個中國』原則毫不動搖」。

▲▼中美仍處同艘船上！　崔天凱：有人刻意在台灣問題「玩火」。（圖／翻攝自人民日報）

▲崔天凱。（圖／翻攝自人民日報）

習近平曾表示，要永遠把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標；林肯總統也曾提到，民有、民治、民享的政府不會消失。崔天凱認為，「我們應立足兩國人民的根本和共同利益，發展面向未來的中美關係」。

在新的國際形勢下，「兩國人民對中美關係的發展寄予厚望，期望從中更多獲益，他們的共同利益必將超越 『政治正確』，超越兩國之間的某些分歧」。他強調，「我們要在兩國元首共同引領下，『只爭朝夕』，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係，並加強溝通、增進互信、聚焦合作、妥處分歧，包括加緊協商解決經貿分歧等」。

「中美關係大廈建立在共同利益的堅實基礎之上，過去40年雖然歷經風雨，依然屹立」。最後他主張，「想要損害或推翻這一基礎，只會兩敗俱傷，為子孫後代留下一個穩定和充滿機遇的中美關係是我們共同的歷史責任」。

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
正面曝光！「幼教界隋棠」涉虐1歲童　中心主任嗆：要打才會乖
虐童嗆「那你想怎樣」遭肉搜！淯薪托嬰「報警求助」5警戒護
哈日族注意！日銀鐵嘴日圓狂飆高　5萬台幣少換2萬日幣
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：崔天凱,中美關係,中國駐美大使

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中亞天然氣供氣量減半　環球網引述國家發改委：誇大炒作

一百天內三度訪中　金正恩會見習近平「討論3重點」

崔天凱：中美日均貿易額15億美元　合作是唯一選擇

影／24歲羞澀女特警爆紅　萌回記者：我不知道耶，這是我嗎？

亞洲新聞台：中國2019年再崛起　也要防止超級增長被誤解

前女友攬新歡拍抖音！　男狂捅臉、頸20刀：只是想教訓她

華聞快遞／國務院同意撤銷山東萊蕪市　劃歸濟南市管轄

沃爾瑪為何放棄支付寶？　逼出阿里巴巴蓋超商強行輾壓

影／熬夜和愛你都戒了　「失戀博物館」讓女孩紅著眼眶離開

「想種最美酒窩」女大生臉打2鋼釘　取出竟用刀片劃臉...

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

中亞天然氣供氣量減半　環球網引述國家發改委：誇大炒作

一百天內三度訪中　金正恩會見習近平「討論3重點」

崔天凱：中美日均貿易額15億美元　合作是唯一選擇

影／24歲羞澀女特警爆紅　萌回記者：我不知道耶，這是我嗎？

亞洲新聞台：中國2019年再崛起　也要防止超級增長被誤解

前女友攬新歡拍抖音！　男狂捅臉、頸20刀：只是想教訓她

華聞快遞／國務院同意撤銷山東萊蕪市　劃歸濟南市管轄

沃爾瑪為何放棄支付寶？　逼出阿里巴巴蓋超商強行輾壓

影／熬夜和愛你都戒了　「失戀博物館」讓女孩紅著眼眶離開

「想種最美酒窩」女大生臉打2鋼釘　取出竟用刀片劃臉...

中職／持續寫下棒球歷史　林威廷看義大奪冠畫面：感動

法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

上網買住宅火險僅1%　房貸族託銀行代購理賠保額雙低

新光金公主吳欣盈「不離婚原因」曝光！守護7受精卵不被銷毀…華南銀副董夫不給植入

有你嗎？專家曝2019「爽爽脫單」生肖Top3　最大桃花星入主ＯＯ

中職／味全、兄弟對立熱血沸騰　林威廷喚起棒球初衷

中亞天然氣供氣量減半　環球網引述國家發改委：誇大炒作

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

昆凌綁高馬尾甜牽小周周　低調露出「髮圈界愛馬仕」

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

勞斯萊斯幻影出貨櫃就被插壞　維..

陸外交部：本次中美貿易磋商已結..

大媽推特殊服務被拒怒：沒需求算..

不是365天！己亥豬年總共只有..

工友未獲續聘　持榔頭擊學童20..

除夕為母復仇殺鄰居　張扣扣遭判..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

影／挖耳屎噴7700元　醫院：..

泰流亡前總理盈拉　在汕頭當董座

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

中美經貿談判期間　陸再買大豆

開車把自己輾死　網驚：死神來了

非洲豬瘟事件　陸配怒：政府扣帽..

更多熱門

相關新聞

談貿易戰　謝金河：台扮演窈窕淑女

面對中美貿易摩擦持續，影響全球股市震盪，財信傳媒集團董事長謝金河今天表示，兩強的體制之爭中，台灣領導人應找好自己的位子，「要非常靈活」。他比喻，「台灣怎樣扮演一個窈窕淑女，讓兩方去追，是一個重要的戰略，因為在關鍵時刻，中美都可能對妳加碼」。

貿易戰和兩岸僵局　林伯豐獻策

中美磋商中　陸智財局開全國會議

中美經貿談判登場　陸方盼解爭端

美貿易代表團抵達中國商務部

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

網狂推！好市多神級可可爆好喝

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

曾之喬親口認他是「現任男友」！

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

貴婦奈奈一家3口入境加拿大被攔下

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面