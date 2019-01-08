「抱歉我沒空來拿」訂10份早餐放鴿棄單　老闆淚等客人隔天現身

▲客人訂購10份早餐，卻沒有現身，早餐店老闆超怒。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

怎麼又有這種奧客！一名早餐店老闆表示，客人訂了10份早餐後沒來拿，卻什麼也沒有說，隔天對方才到店內一副毫不在乎的樣子：「抱歉，我昨天沒空來拿！」讓他超傻眼，到底怎麼會有這種人。

早餐店老闆在臉書社團「爆怨公社」發文表示，這年頭生意難做，沒想到卻還是遇到客人訂了10份餐，卻沒有來拿，「你預訂了10份早餐不來拿！為了你的早餐我又不敢賣給別人，明明店就已經打烊了，可是我還要待在店等你來，怕你特地前來拿不到早餐。」

原PO說，等到近中午都沒人拿，他只好分送給親戚朋友享用，沒想到對方這時就來了，「今天你來的時候卻只說了：抱歉，我昨天沒空來拿，所以就沒來拿早餐了！」讓他超傻眼，怎會有這種客人啊？

文章一出，也讓許多網友完全無法接受，蓋了200多層樓留言，「滿過分的」、「至少要先電話告知啊，店家還能賣，一句抱歉算什麼」、「列入黑名單」、「我才不管你有沒有空來拿，重點錢要付啊」、「真是爛人」、「沒空也不打電話」、「小生意來個十幾個人這樣做店家就倒了」。

還有網友表示：「真的要先收錢，不然別做這種生意了」、「可以告他詐欺罪」、「先結帳，這樣客人就算沒空來拿也不怕」、「以後熟客再給他先做起來，沒來拿一律收錢，當東西都不用成本的嗎」、「讓人生氣！切記先收錢」、「下次先收訂金」、「這種奧客列黑名單，除非先給錢」。