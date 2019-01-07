再也看不見藏王樹冰！害蟲啃食針葉林　「大雪怪」將成絕響





▲日本藏王樹冰受到害蟲侵蝕，影響範圍越來越廣。（圖／ETtoday資料照）

國際中心／綜合外電報導

日本山形縣知名冬季景點藏王溫泉的樹冰享譽國際，由於海洋的水氣在藏王山頂的針葉林樹葉上結冰，隨著風雪的逐漸堆積，形成體型龐大且形狀特別的樹冰。然而現在卻傳出，作為樹冰基底的大白時冷杉等針葉林受到害蟲侵蝕，接近山頂的部分幾乎都已枯萎，情況十分危急。

根據《讀賣新聞》報導，樹冰是依靠從日本海吹來的風，將水氣反覆吹至藏王山上的大白時冷杉著冰，加上山上降雪形成，每年1月下旬到2月間作用最為旺盛，巨大的樹冰也被稱為「雪怪」。然而讓水氣附著的大白時冷杉一旦枯萎，便會因無法承受雪的重量應聲折斷，則無法形成樹冰。

東北森林管理局表示，2016年夏天首次確認藏王山頂的針葉林遭受到身長約3毫米的小蠹蟲迫害，當時在地藏山頂車站南側區域發現，60棵的樹木中有45棵已經被小蠹蟲啃食枯萎，而2019年最新數據則顯示，目前60棵樹木已經全部被害蟲啃食。據悉，影響範圍已經從海拔1500公尺至1660公尺處，往下蔓延至海拔1420公尺處。

為了防止害蟲影響導致樹冰消失，林管局已決定從2019年開始進行植林作業，然而相關人士卻透露，樹冰為大自然所創造出的藝術品，想要再生恐怕不是這麼容易。