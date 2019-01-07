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間諜軟體偽裝成App竊取用戶資訊　下載數超過10萬、災情遍布196國

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▲無法刪除的病毒！低階安卓手機遭爆預載惡意軟體（圖／翻攝 avast）

▲趨勢科技（Trend Micro）日前發現一種間諜軟體MobSTSPY偽裝成Android應用程式來蒐集用戶訊息。（圖／翻攝 avast）

科技中心／綜合報導

間諜軟體近來可說是無所不在，趨勢科技（Trend Micro）日前發現一種間諜軟體MobSTSPY偽裝成Android應用程式來蒐集用戶訊息。去年Google Play上共有6款應用程式是由MobSTSPY偽裝而成，其中一些應用程式在全球的下載量已超過10萬次。

▲▼間諜軟體MobSTSPY偽裝成Android應用程式來蒐集用戶訊息。（圖／截自Trend Micro）

▲最初趨勢科技是在一款手遊「Flappy Birr Dog」中發現該間諜軟體。（圖／截自Trend Micro

最初趨勢科技是在一款手遊「Flappy Birr Dog」中發現該間諜軟體，隨後則陸續揪出類似應用程式，包括FlashLight、HZPermis Pro Arabe、Win7imulator、Win7Launcher及Flappy Bird共計6款。這些應用程式都在2018年上架，其中Win7imulator在全球的下載量已超過10萬次，這些應用程式已於去年陸續於Google Play上下架。

據了解，MobSTSPY啟動後，會先檢查設備的網路狀態，並蒐集設備資訊，如使用語言、註冊國家或地區及設備製造商等，接著便會蒐集設備內的訊息，如用戶位置訊息、簡訊內容、通話紀錄及剪貼簿等資訊，並將之傳送至C&C伺服器，同時也藉由Firebase Cloud Messaging接收C&C伺服器的指令。

除了竊取設備內的資訊，MobSTSPY還可以執行網路釣魚攻擊。它會跳出出假的臉書或Google登入頁面，待使用者輸入自己的帳號密碼，便能夠竊取使用者的帳戶訊息。

趨勢科技進一步分析這些惡意軟體主要的分布範圍，數據顯示，這6款應用程式已觸及至全球196個國家，其中受害最嚴重的印度，比率高達31.77%，其他國家則分別為俄羅斯、巴基斯坦孟加拉等。

▼以下為6款遊MobSTSPY偽裝的應用程式。（圖／截自Trend Micro）

▲▼間諜軟體MobSTSPY偽裝成Android應用程式來蒐集用戶訊息。（圖／截自Trend Micro）

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關鍵字：間諜軟體,MobSTSPY,應用程式,竊取個資

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