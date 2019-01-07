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瘋電影／劇場版動畫：借來的100天　自殺有罪不斷重來

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文／賴賴

▲▼劇場版動畫 借來的100天。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是一部鼓勵被霸凌的孩子不要自殺的電影，長期被霸凌的孩子，不但對自己失去信心，對生存也會失去意願，能夠獲得一次活下去的機會，是上天的恩賜，電影內涵深厚卻淺顯易懂，故事流暢無冷場，節奏平順很好看，而友情是救命良藥，真是如此，片中的那個男孩真是菩薩呀。

父母永遠不會知道孩子正在發生什麼事，除非孩子告知，尷尬的青少年如果個性沉悶軟弱，很可能成為被欺負的對象，若是隱忍習慣更容易變成霸凌目標，這一代的父母，除了被生活壓得喘不過氣，永遠做不完的家事和工作，夾縫中如何發掘孩子正在面對的困境是重要課題之一。

從電影中看出，當你個性開朗並積極陽光，通常不至於被欺負得太慘，當一再被欺負人類求生本能會自保，所以在群體中幾乎不會有人伸出援手，於是觀察孩子的社交關係變成是救命的稻草，沒有朋友的長大絕對比成績差還嚴重，而朋友至少要有兩個以上才有能力成為自保的生存鎖，看完電影有感而發，怎麼救被霸凌的孩子。

兇猛的賊鷗只會吃掉落單的企鵝。

片　　名：劇場版動畫 借來的100天
英文名稱：Colorful
類　　型：動畫、奇幻、劇情
上映日期：2019-01-04
片　　長：127分鐘
導　　演：原惠一
演　　員：富澤風斗 、 宮崎葵(Aoi Miyazaki) 、 中尾明慶
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫


劇情大綱

「恭喜你！你被抽中了。」

這個奇妙的幸運籤，竟讓這具靈魂有了重返人世的機會……「靈魂」前世作惡多端，原本永世不得投胎，卻因天使的抽籤活動，獲得了復活的機會。落入凡間後，他借用一位自殺獲救的少年身體，展開一段奇妙的寄身旅程。這場「靈魂修行」之旅，乍看是殘酷的寓言童話，但其實是在鼓吹生命的奧妙。少男在與家人、同學相處的過程中，產生了微妙的情感，體悟到人生縱使有喜有悲、有愛有恨，也該珍惜一切努力活下去！

▲▼劇場版動畫 借來的100天。（圖／imdb）

▲看見媽媽外遇之後，人生都變了。

▲▼劇場版動畫 借來的100天。（圖／imdb）

▲只有一百天必須想出自己是誰？

▲▼劇場版動畫 借來的100天。（圖／imdb）

▲暗戀的女生卻是個援交妹。


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關鍵字：瘋電影,劇場版動畫 借來的100天,賴賴,富澤風斗,宮崎葵(Aoi Miyazaki),中尾明慶

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