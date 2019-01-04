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瘋電影／速成家庭　被領養的孩子不是瑕疵品

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文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，過程無冷場，進院務必帶著衛生紙，看到後來電影吸鼻涕的聲音此起彼落，而事實上電影中沒有一點煽情和哭喊肝腸寸斷的橋段，非常非常高明的編劇作品，不賣弄花俏和匠氣影像術語，反璞歸真的直述一對夫妻如何領養了三個孩子，並面臨從未料想過的養兒局面，還得面臨生母可以要回小孩，及領養青少年的窘境，相信看完八成觀眾都會不領養青少年，簡直是領養一個鬼回家，所以這些願意把鬼帶回家感化的天使父母，更令人敬佩得五體投地，電影意義非凡，好看又好笑的對白，有許多教育內涵在其中，難怪評價超級高。

這部電影最厲害的地方不只是電影好看，而是他會帶領你進入一種我也可以領養看看的立體直覺，於是你的感覺完全和片中父母融為一體，當你遇到小孩叛逆耍賴或令人忍無可忍時，電影一樣道出你的心聲～把孩子送回去吧，好好日子不過還去提大石砸自己腳幹嘛咧，電影沒有一點讓你感受到養小孩可以獲得多少樂趣，卻完全提醒你養這些孩子所必須付出的代價，承受相同親生父母親所要挑戰的問題，還因為沒有血緣關係不可有情緒勒索的事情發生，也就是說當你決定做聖人的同時，你會獲得人們對聖人的尊敬，而你便得參與成為聖人前的魔考，非凡談何容易。

非常有意義的電影，看過之後，當你遇見領養父母時，會用更不一樣的眼神向他們致敬，其實台灣領養小孩，僅限於12歲以下，相較於美國更保守，也更單純化親子關係，只是為何台灣領養風氣如此之低呢？

片　　名：速成家庭
英文名稱：Instant Family
類　　型：溫馨/家庭、喜劇
上映日期：2019-01-11
片　　長：118分鐘
導　　演：西恩安德斯(Sean Anders)
演　　員：馬克華柏格(Mark Wahlberg) 、 羅絲拜恩(Rose Byrne) 、伊莎貝拉莫娜(Isabela Moner) 、奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙影業


劇情大綱

彼特（馬克華伯格　飾）和艾莉（蘿絲拜恩　飾）決定要組成一個家庭，開始有了領養小孩的想法。當他們遇見三個姊弟，包括一位15歲的叛逆大姊（伊莎貝拉莫娜　飾），他們發現對於一夕之間就擁有三個小孩的心情太過於期待和喜悅，此時想要退貨也來不及了。

現在，彼特和艾莉被迫要學習如何成為一對稱職的養父母。《速成家庭》改編自編劇、導演兼製片的西恩安德斯人生真實故事，演員陣容還有奧塔薇亞史班森、蒂戈諾塔羅、瑪格馬丁戴爾、茱莉哈格提和麥可歐奇夫。

西恩安德斯和共同編劇兼製片約翰莫瑞斯在他們轟動全球的《家有兩個爸》和《家有兩個爸X2》之間的空檔開始撰寫《速成家庭》。透過這兩部傳播爆笑的電影，這對才華洋溢的合作夥伴呈現出現代混合家庭微妙的關係。在《速成家庭》中，西恩安德斯更是進一步如主角艾莉所說的：「把狗屁倒灶推到新高峰」。

《速成家庭》辛辣、好笑、溫馨又真誠，告訴大家家人可以來自任何地方。這部喜劇搶在感恩節之前觸動你的大笑神經、拉扯你的內心，再出其不意賺你熱淚，讓餘韻久久不散，就跟孩子一樣。

▲▼速成家庭。（圖／imdb）

▲領養小孩每個人有著不同的目的。

▲▼速成家庭。（圖／imdb）

▲單純的小齡兒童最討喜。

▲▼速成家庭。（圖／imdb）

▲奶奶完全理解被領養兒童的心理。


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關鍵字：瘋電影,速成家庭,賴賴,馬克華柏格(Mark Wahlberg),羅絲拜恩(Rose Byrne)

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