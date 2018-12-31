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瘋電影／高潮　當你以為上天堂其實你是在地獄

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文／賴賴

▲▼高潮。（圖／yahoo）

瘋言瘋語

開場就來個大震撼ENDING字卡，但是傳遞了一個很重要的訊息，這是1996年發生的真實故事，所以所有工作人員名單上完了，電影才開始，這意味著生命結束了，但是給你看一下這一段生命歷程，可以感受到導演的用心，好好珍惜生命，不要隨便就自己ENDING了，這真的超大膽的創意，卻又非常符合內涵，沒有一句教條，就叫你自己去想，這才是電影，厲害但是完全藝術片，要看要有心理準備，是一段極度不舒服的旅程。

電影開始一堆舞者試鏡，他們熱愛跳舞，製作電影者更是熱愛自製的法國電影，而這個法國電影沒有太多資金花在這些舞者身上，一個場景舞廳，試鏡完的舞者狂歡，舞出世界級水準的舞蹈實在奪目，單單這場每個人都秀出自己的絕活，如此高技巧的練習，他們的人生也正在向成功邁進，此刻導演進演員名單字幕。

開心之餘，舞者感情關係及每人內心慾望幾分鐘戲說明後，大家開始喝酒，酒中誰下了藥不知道，無一倖免的全喝了酒，連舞者的小孩都跑出來喝，於是群魔亂舞，擔心孩子的媽媽竟把孩子所在高壓電流室，著魔的舞者嗑藥後火燒髮，因有亂倫情愫的兄，嫁禍與妹妹男友丟出舞廳大風雪地鎖門禁止入內，混亂的同性戀、異性戀，像是嗑到強姦藥丸般的每個男女混亂的鏡頭，紅透的色調，終於鏡頭180度顛倒，人間地獄，你以為嗨了是在天堂，所以無法抗拒，其實那是地獄，而你已經拿到入門票。

一場失控派對，將這些人從天堂丟進地獄無一倖免，天堂是什麼？地獄又是什麼？看完電影會有所反思，難怪評價如此之高，強而有力的高明作品。

片　　名：高潮
英文名稱：Climax
類　　型：劇情
上映日期：2018-12-21
片　　長：01時37分
導　　演：加斯帕諾埃(Gaspar Noé)
演　　員：蘇菲亞波提拉(Sofia Boutella)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：捷傑電影


劇情大綱

1996年的法國外郊，天賦異稟的舞者們正為著前進美國參賽而進行三天集訓，最後一夜的派對上，全團莫名陷入癲狂高潮、越舞越狂，原來是派對中的調酒被人暗中下了藥。在這個大紛飛的夜晚，偏僻的建築裡上演著恐懼與慾望交織的迷幻派對。

由舞者出身、曾演出《金牌特務》及《神鬼傳奇》的蘇菲亞波提拉，引領20餘位專業舞者演出這場失控派對。電影中近30分鐘的一鏡到底讓觀眾也彷彿置身派對中的迷幻，鬼才導演加斯帕諾埃巧妙操控視覺與音樂的雙重搭配，引領著觀眾一步步抵達他所打造的癲狂地獄。

▲▼高潮。（圖／yahoo）

▲兄暗戀妹，對妹男友忌妒在心。

▲▼高潮。（圖／yahoo）

▲喝了酒以後，情緒變化極大，連性向都可改變。

▲▼高潮。（圖／yahoo）

▲懷孕的舞者痛苦萬分，到底孩子該不該留，孩子的父親是誰都不知道。


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關鍵字：瘋電影,高潮,賴賴,加斯帕諾埃(Gaspar Noé)導演,蘇菲亞波提拉(Sofia Boutella)

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