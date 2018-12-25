瘋電影／尖峰人生暫停一下　中風不可怕自我放棄才可怕

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影應該沒有人會想去買雪鐵龍的汽車吧，哈哈，除了一間大企業毫無人性的對待自己的高級主管更遑論是基層人員，這部電影流暢好看且有教育內涵，很適合鼓勵中年失業者，就連這位大CEO上了年紀都會被企業無情的請離，看得真的是心裡非常難受，還好是喜劇結局，真人真事特別有意義。

這位中風後可以復健並恢復成原狀，絕對是復健的功勞，靠著不間斷不停止不放棄的體能訓練，或像這位CEO去健行，這種揮汗如雨的超量體力活，不但能刺激心臟活絡全身血液循環，更能刺激大腦神經自我修補秀逗的部分，不一定能夠恢復百分百，但是不放棄的循序漸進，天天做復健運動，真的可以化腐朽為神奇，家父亦是如此，在看護經驗判斷七十歲以上，三個月內站不起來今生就不可能再站起來時，家父也是在坐輪椅復健了四年後站起來，所以說，人體與大腦的奧妙，永遠可以超越專業的判斷。

而為了工作犧牲親子關係，恐怕也是這個時代每個家庭正在付出的代價，而和孩子越少相處其實就越不會有不相處的壓力，久而久之親子疏離也是司空見慣，父母有自己的休閒活動，帶著小孩根本無從放鬆，於是就各玩各的，電影中獨生女不會有這樣的問題，是因為父親病了，若非生病健健康康，恐怕關係也難修復，所以生病～有時候是上帝給一個修補的機會，很有意義也很好看。

看這部電影就可以知道為什麼這位CEO可以繼續被大型企業聘僱，從他對於自己身體的要求，與他好勝好動的性格裡，就已經存在這種先天上的勝利契機，所以如果有家人中風或長期臥病，可以給予協助讓他們與社會連結，例如報名去老人大學唱歌之類的，只要有不間斷的社會關係，身體都可以獲得有效使用而存在價值，也就可以恢復正常運作。

今天是聖誕節，祝福大家聖誕快樂，電影場次很少，要看要快去。

片 名：尖峰人生暫停一下

英文名稱：A man in a hurry

類 型：劇情

上映日期：2018-12-21

片 長：01時41分

導 演：艾爾維米姆蘭(Hervé Mimran)

演 員：法布萊斯魯奇尼(Fabrice Luchini) 、 蕾拉班克堤(Leila Bekhti)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：安可電影

劇情大綱

他是統領23萬員工的企業總裁 一覺醒來 世界就此翻轉

亞蘭瓦普勒是一位成功的企業總裁，統領法國最大汽車集團的23萬員工，從不知休息為何物，陪伴家人更排不進他繁忙的行程表，豈料在一次日常的午睡之後，竟意外中風，讓亞蘭腦中掌管語言的部分失去功能，心裡想說「您好」到了嘴邊變成說「再見」。為了挽救他的事業，他聘請年輕的語言治療師珍妮，在復健的過程中，亞蘭也因此重新檢視自己的人生…。

▲中風後，發生口語障礙，需要語言治療訓練復健老師協助。

▲即使是CEO失業，也只能去失業求職中心報到。

▲終於背起行囊，健行兩個月。



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