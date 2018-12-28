瘋電影／葉問外傳：張天志　我不是英雄我是來打你的

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看無冷場，打外敵的劇本多半是鐵效果，激起民族意識的內涵，所以動手打架，只有保衛自己的時候，這些暴力變得有意義有價值，畢竟只有更強大才能抵禦野蠻無理的欺凌，張晉在片中身手矯健俐落，拳手乾淨快速，打得超好看的，加上楊紫瓊的加持，實在很喜歡楊紫瓊的武林高手氣質，不論什麼樣的劇情都能駕馭的戲精水準，超好看的，大推。

所有站上武林巔峰的高手，都是打外國人才能贏得尊敬的，畢竟不論是中國香港台灣，我們被侵略和欺凌的時間都不短，打日本、洋人都是大快人心的效果，看完電影出戲院，每個人都是頻頻點頭的讚賞，經過李小龍、成龍、李連杰、甄子丹，接下來的張晉，希望能夠帶起一股愛國風潮，畢竟抵禦外敵，本來就是最基本的學武目的。

劇本很豐富，內容流暢，而張晉的身手顯得輕盈，仙風道骨的武術動作設計，加上將吊鋼絲的飛簷走壁安排，操作到最大化，使得這次武打視覺特別不同，非常推薦進院欣賞，不會失望。





片 名：葉問外傳：張天志

英文名稱：Master z：ip man lagacy

類 型：動作

上映日期：2018-12-26

片 長：01時48分

導 演：袁和平

演 員：張晉(Max Zhang) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、 東尼嘉(Tony Jaa)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華映



劇情大綱

60年代的香港，外有殖民霸權欺壓，內有黑社會勢力猖獗。

張天志（張晉飾）敗給葉問後，只想低調度日，帶著兒子經營一家雜貨小鋪子，卻意外得罪黑社會頭目（楊紫瓊飾）的弟弟，遭到追殺，甚至連小店鋪都被燒個精光。



他為保護兒子負傷，被酒吧街的老闆所救，還收留他和兒子在此地落腳，更逐漸找回對武術的信心。但當地的洋警司視拒絕販毒的酒吧街眾人為眼中釘，深感他們擋住財路，想除之而後快，決定佈下陷井，污陷酒吧街老闆，張天志是否能擊退外武，救回好友，並維護武術及民族尊嚴？

▲黑道大姊要企業洗白，面臨許多困難。

▲唯一的氣喘弟弟，是個毫無良知的惡人。

▲武打戲超好看的啦，袁和平導演寶刀未老。



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