瘋電影／美聲俘虜　暴力永遠解決不了問題

文／賴賴

瘋言瘋語：

若單純以描述1996年「祕魯日本大使館人質狹持事件」為題材，這部電影效果是做到了，其餘的部分劇情實在有些難以理解，這算是集體斯德哥爾摩症候群的一個故事嗎？或者是對於有苦衷的暴力行為予以諒解，但事件中是有人因此犧牲了，無辜者該死嗎？所以整部電影演到最後，其實不太理解導演到底要把觀眾帶去哪？不過至少理解了祕魯政府的粗暴，但是就電影單一層面的演繹法，仍然不夠客觀。

故事中奔走兩方的紅十字調解人員，事實上早就知道祕魯政府完全不可能妥協於恐怖分子的需求，這其實是無庸置疑的，一旦開了先例，還有多少起恐怖事件要發生，解決問題絕對不可用傷害他人為手段，自古至今無一好下場呀，最後所有恐怖分子全被解決，毫無意義的犧牲，可憐了那些有理想的年輕孩子。

永遠不要用暴力的方式解決問題，因為那只是把問題製造得更大。

片 名：美聲俘虜

英文名稱：Bel Canto

類 型：愛情、音樂/歌舞、劇情

上映日期：2018-12-28

片 長：01時42分

導 演：保羅懷茲 (Paul Weitz)

演 員：茱莉安摩爾(Julianne Moore) 、 渡邊謙(Ken Watanabe)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：牽猴子整合行銷股份有限公司



劇情大綱

在絕望中，她的歌聲喚醒了人的良知，包括愛



全球知名的女高音蘿珊考斯（茱莉安摩爾飾）擁有天籟般的美聲，應邀前往南美洲的私人慶生派對，為極其熱愛歌劇的日本富商細川先生（渡邊謙飾）獻唱，來自世界各地的外交使節與政商名流星光雲集，熱鬧歡騰，直到一記記的槍響劃破天際，歡樂的氣氛戛然而止。無數的哀嚎、尖叫四起，一群武裝革命分子闖入，將所有人挾持為人質，一場驚心動魄的談判就此展開，漫長的僵局也隨之而來。



深陷險境，命在旦夕，身心俱疲的蘿珊臨危受命開口一唱，悄悄喚醒了不可泯滅的人性與愛情，透過動人的音符，讓每一個人忘卻了自己仍身處險境，淪為美聲的俘虜……

▲恐怖行動領導人是個老師，妻子被政府抓入獄。

▲恐怖行動女兵愛上日本哥。

▲和恐怖份子變成患難之交革命情感。



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