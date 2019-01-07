田中達也再次登台！《微型展2.0》門票限時贈

App小組／活動報導

受到台灣民眾喜愛的微型展將再次登台，『微型展2.0』將於107年12月23日(日)至108年3月3日(日)在華山文創園區登場，展覽分為八大展區，還有以台灣為主題創作的限定版作品登場！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『微型展2.0』門票兩張，數量有限還不快來搶！

自上次的台北微型展結束之後，田中老師粉絲成長幅度超過二倍！在今年冬天，田中達也的奇幻世界將2度登台開展，展覽分為八大展區，主題橫跨自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭等，超過150組作品，其中還有以台灣為主題創作的限定版作品，就跟著田中達也大師的腳步，看盡、走過人生的所有片段吧！

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微型展2.0展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區中4B館全

展覽日期：107年12月23日至108年3月3日

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「微型展2.0 點我抽門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月4日至1月11日23:00止。

◎得獎獎項：《微型展2.0》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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