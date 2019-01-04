《麗晶卡拉OK的最後一夜》贈票　澎恰恰精彩反串演出！

App小組／活動報導

躍演劇團2019開年新作《麗晶卡拉OK的最後一夜》將於1月3日於台北華山烏梅劇院首演。演藝全才天王澎恰恰擔綱「第一女主角」，搭配金鐘編劇《花甲男孩轉大人》詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝，三金規格共同策劃，連演12 場，場場戲末邀請神秘嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，陣容包含：陳嘉樺Ella、許效舜、林美秀、苗可麗、又仁、蕭景鴻（阿弟）、廖文強、呂名堯、陳何家，以及甫剛發片的唱片新鮮人—黃子佼擔任嘉賓客串演出，場場不同故事、不同結局，共同演譯這齣台味鹹甜酸的全新作品。

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澎恰恰說：「從事演藝工作30多年，在遇見了音樂劇之後，才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域，我想要繼續演下去，想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」談及自己在綜藝節目中與劇場裡飾演女性角色的差異，澎哥表示：「綜藝節目的女裝扮相喧鬧取寵，電影裡面的表演則是經過暫停、打斷、剪接，有時候前一顆鏡頭和後一段表演根本相隔了幾十年。而劇場裡的表演心境是連續的，在這樣的表演環境中，他可以連貫且真實地進入女性角色的心裡層面。」這次《麗晶卡拉OK的最後一夜》的演出，是自許為「老文青」的澎恰恰對於自己演藝生涯的叛逆，他說：「電視台十幾年前不敢做的事，我現在要做！」

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▲《麗晶卡拉OK的最後一夜》說唱台灣女人心事。（圖／躍演劇團提供）



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請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月4日至1月7日23:00止。

◎得獎獎項：《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票2張，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

※贈票場次為 1/13（日）14:30場次（來賓阿弟 蕭景鴻），不得指定或更換其他場次。

◎活動方式：活動小組隨機抽出限量門票

◎兌領方式：得獎者依據中獎信箱回覆信件，提供真實姓名、手機號碼、身分證字號等資訊，活動當日攜帶身分證件正本，於報到處現場核對身分後領票。

若有任何問題，可Email至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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▲澎恰恰挑戰反串演出音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》。（圖／躍演劇團提供）

《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇



身為基隆人的詹傑揉合真人真事，與故鄉的卡拉OK小姐/阿姨連結，以小人物歡笑樂觀的樣貌，隱匿面對人生現實的悲哀艱苦，每場演出為神秘嘉賓量身訂製限定角色、撰寫專屬劇本，讓每晚到訪「麗晶卡拉OK」的最後一位客人，與老闆娘麗卿有一小段不同尾聲故事。澎恰恰的超級搭檔許效舜在為結局發想時分享許多基隆人的小祕辛，甚至即興編撰五、六種不同角色與「麗卿姐」互動，笑翻排練場；陳嘉樺Ella則以學生時期在卡拉OK打工的經驗為題材，將自己的親身經歷融入戲中，不只是擔任嘉賓唱首歌，更是挑戰嘉賓與澎哥的臨場反應。

時空跨距橫越四十年的躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，由演藝全才天王澎恰恰獨挑大樑，100分鐘貫穿全場。以姊妹間的情意、外來妹仔的競爭、老客人間的情意等卡拉OK中的各形各色，點出大時代裡的舊與新。

【演出資訊】



澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》

The Last Night of Beauty Karaoke

演出時間：2019年1月3日到1月16日，共12場

演出地點：華山1914文創園區東3館烏梅劇院 （臺北市中正區八德路一段1號）

票價：3500元、1800元、1200元