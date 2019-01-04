　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《麗晶卡拉OK的最後一夜》贈票　澎恰恰精彩反串演出！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

App小組／活動報導

躍演劇團2019開年新作《麗晶卡拉OK的最後一夜》將於1月3日於台北華山烏梅劇院首演。演藝全才天王澎恰恰擔綱「第一女主角」，搭配金鐘編劇《花甲男孩轉大人》詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝，三金規格共同策劃，連演12 場，場場戲末邀請神秘嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，陣容包含：陳嘉樺Ella、許效舜、林美秀、苗可麗、又仁、蕭景鴻（阿弟）、廖文強、呂名堯、陳何家，以及甫剛發片的唱片新鮮人—黃子佼擔任嘉賓客串演出，場場不同故事、不同結局，共同演譯這齣台味鹹甜酸的全新作品。

現在下載《ETtoday星光雲》App，就抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》雙人票券(1/13 14:30場次），限時贈票快來搶抽喔！

澎恰恰說：「從事演藝工作30多年，在遇見了音樂劇之後，才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域，我想要繼續演下去，想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」談及自己在綜藝節目中與劇場裡飾演女性角色的差異，澎哥表示：「綜藝節目的女裝扮相喧鬧取寵，電影裡面的表演則是經過暫停、打斷、剪接，有時候前一顆鏡頭和後一段表演根本相隔了幾十年。而劇場裡的表演心境是連續的，在這樣的表演環境中，他可以連貫且真實地進入女性角色的心裡層面。」這次《麗晶卡拉OK的最後一夜》的演出，是自許為「老文青」的澎恰恰對於自己演藝生涯的叛逆，他說：「電視台十幾年前不敢做的事，我現在要做！」

►►►63歲澎恰恰再拚一回~反串歌出女人心事 點我下載App抽門票

▲《麗晶卡拉OK的最後一夜》說唱台灣女人心事。（圖／躍演劇團提供）

==下載App就抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇雙人門票==

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限時抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票>>」；回答活動相關問題，就有機會抽中門票～

◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月4日至1月7日23:00止。
◎得獎獎項：《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票2張，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
※贈票場次為 1/13（日）14:30場次（來賓阿弟 蕭景鴻），不得指定或更換其他場次。
◎活動方式：活動小組隨機抽出限量門票
◎兌領方式：得獎者依據中獎信箱回覆信件，提供真實姓名、手機號碼、身分證字號等資訊，活動當日攜帶身分證件正本，於報到處現場核對身分後領票。

若有任何問題，可Email至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

►►►綜藝天王反串女主角~歌出女人心事！抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票

 

▲澎恰恰挑戰反串演出音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》。（圖／躍演劇團提供）

《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇

身為基隆人的詹傑揉合真人真事，與故鄉的卡拉OK小姐/阿姨連結，以小人物歡笑樂觀的樣貌，隱匿面對人生現實的悲哀艱苦，每場演出為神秘嘉賓量身訂製限定角色、撰寫專屬劇本，讓每晚到訪「麗晶卡拉OK」的最後一位客人，與老闆娘麗卿有一小段不同尾聲故事。澎恰恰的超級搭檔許效舜在為結局發想時分享許多基隆人的小祕辛，甚至即興編撰五、六種不同角色與「麗卿姐」互動，笑翻排練場；陳嘉樺Ella則以學生時期在卡拉OK打工的經驗為題材，將自己的親身經歷融入戲中，不只是擔任嘉賓唱首歌，更是挑戰嘉賓與澎哥的臨場反應。

時空跨距橫越四十年的躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，由演藝全才天王澎恰恰獨挑大樑，100分鐘貫穿全場。以姊妹間的情意、外來妹仔的競爭、老客人間的情意等卡拉OK中的各形各色，點出大時代裡的舊與新。

【演出資訊】

澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》
The Last Night of Beauty Karaoke
演出時間：2019年1月3日到1月16日，共12場
演出地點：華山1914文創園區東3館烏梅劇院 （臺北市中正區八德路一段1號）
票價：3500元、1800元、1200元

ET快訊
半人高「神獸鼋」趴貨車阿伯嚇傻！網勸放生：吃了會出事
金門小坵島又現海漂豬屍！防疫人員已前往處理
情侶跨年「愛的鼓掌」上下晃！女表情突轉痛苦800萬人看呆
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：App活動,App行銷,app支線,麗晶卡拉OK的最後一夜,澎恰恰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

「免洗筷」專任教師達2100人！　全國私校工會公布TOP10

團長要吉了！「婚禮女主唱打包新郎」吸砲火　發文：百般無奈下告發文者

每2.5天就消失1個購物籃！　淡水賣場貼年終盤點公告...網看傻：太誇張

來台灣5天胖4kg！香港女遊客怨「夜市太好吃」　每晚噴NT.2000...沒錢回家了

快訊／金門小坵嶼又現海漂豬屍　防疫人員已前往處理

搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

象限儀座流星雨今晚大爆發！吳德榮：雲層散去，適合觀賞

影／非洲豬瘟逼近本島「還不成立應變中心」　賴清德點名9縣市

陳其邁毛超多！吃鍋SOP曝光釣本尊神回「要我教學嗎」　地方太太暴動了

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

「免洗筷」專任教師達2100人！　全國私校工會公布TOP10

團長要吉了！「婚禮女主唱打包新郎」吸砲火　發文：百般無奈下告發文者

每2.5天就消失1個購物籃！　淡水賣場貼年終盤點公告...網看傻：太誇張

來台灣5天胖4kg！香港女遊客怨「夜市太好吃」　每晚噴NT.2000...沒錢回家了

快訊／金門小坵嶼又現海漂豬屍　防疫人員已前往處理

搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

象限儀座流星雨今晚大爆發！吳德榮：雲層散去，適合觀賞

影／非洲豬瘟逼近本島「還不成立應變中心」　賴清德點名9縣市

陳其邁毛超多！吃鍋SOP曝光釣本尊神回「要我教學嗎」　地方太太暴動了

人類首次成就！美NASA局長祝賀「嫦娥四號」登月背：令人印象深刻

得來速也能嗶！用悠遊卡就能買麥當勞　3月底全台門市全面開刷

香港前特首梁振英：盼台灣人來港　了解一國兩制的「真實情況」

菜花老狗遭棄路邊寒風中哭3天　她帶回發現「全身是病」超心疼

肚子離奇腫脹！一月大女嬰體內藏寄生胎…已有手和腳

華聞快遞／河北醫科大學、華北理工大學等助雄安醫療

雷納德返聖城遭噓爆罵叛徒　迪羅臣飆21+11+14領馬刺打傻暴龍

聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

男子侵入校園連續行竊財物　警案發5小時破案

年度第一波流星雨大爆發！全台絕佳追星觀測點推薦

生活熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

月老託夢將「孤獨終老」適合當接..

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15..

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊..

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網..

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位..

快訊／深夜地牛翻身！0202規..

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

瑪法達星座大預言／2019年3..

2019年第一場流星雨！周五大..

台大化學碩畢！掰了台積電「拚1..

汐止一早狂塞2hrs　交通組長..

金門死豬大陸漂來！防檢局曝原因

陌生娃牽手喊爸比～回頭驚見超正..

更多熱門

相關新聞

看歌詞猜歌名送你去KKBOX風雲榜

ETtoday要免費送出《KKBOX風雲榜》門票啦！讓你到台北小巨蛋看偶像得獎的瞬間！華語音樂年度盛事第14屆KKBOX風雲榜將於台北小巨蛋舉辦，現在只要下載《ETtoday星光雲》App，並且參加看歌詞猜歌名活動，就有機會抽中KKBOX門票！搶不到票沒關係啊！參加活動就能到現場的機會趕緊把握啊！

《鐵獅戀國樂II》免費贈票！

生命潛能免課程與占卜限量抽！

勁寶不會有弟妹！ELLA：解孵在腦海裡結紮了

限量抽小米掃地機器人!

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

他存股10年　累積千萬本金

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

有人取暖！2019最有望脫單星座Top3

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面