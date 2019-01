《麗晶卡拉OK的最後一夜》贈票　澎恰恰精彩反串演出！

App小組/活動報導

躍演劇團2019開年新作《麗晶卡拉OK的最後一夜》將於1月3日於台北華山烏梅劇院首演。演藝全才天王澎恰恰擔綱「第一女主角」,搭配金鐘編劇《花甲男孩轉大人》詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝,三金規格共同策劃,連演12 場,場場戲末邀請神秘嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客,陣容包含:陳嘉樺Ella、許效舜、林美秀、苗可麗、又仁、蕭景鴻(阿弟)、廖文強、呂名堯、陳何家,以及甫剛發片的唱片新鮮人—黃子佼擔任嘉賓客串演出,場場不同故事、不同結局,共同演譯這齣台味鹹甜酸的全新作品。

現在下載《ETtoday星光雲》App,就抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》雙人票券(1/13 14:30場次),限時贈票快來搶抽喔!

澎恰恰說:「從事演藝工作30多年,在遇見了音樂劇之後,才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域,我想要繼續演下去,想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」談及自己在綜藝節目中與劇場裡飾演女性角色的差異,澎哥表示:「綜藝節目的女裝扮相喧鬧取寵,電影裡面的表演則是經過暫停、打斷、剪接,有時候前一顆鏡頭和後一段表演根本相隔了幾十年。而劇場裡的表演心境是連續的,在這樣的表演環境中,他可以連貫且真實地進入女性角色的心裡層面。」這次《麗晶卡拉OK的最後一夜》的演出,是自許為「老文青」的澎恰恰對於自己演藝生涯的叛逆,他說:「電視台十幾年前不敢做的事,我現在要做!」

►►►63歲澎恰恰再拚一回~反串歌出女人心事 點我下載App抽門票



▲《麗晶卡拉OK的最後一夜》說唱台灣女人心事。(圖/躍演劇團提供)



==下載App就抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇雙人門票==

◎步驟1:下載《ETtoday星光雲》App

◎步驟2:

開啟《ETtoday星光雲》App,點選左上角摺疊選單入口(三條橫線),即可展開側欄;立馬點選「限時抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票>>」;回答活動相關問題,就有機會抽中門票~

◎步驟3:

請務必正確及填妥資訊,如填寫格式或資訊錯誤,視同放棄得獎資格喔!

【贈票活動資訊】

◎活動時間:1月4日至1月7日23:00止。

◎得獎獎項:《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票2張,一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

※贈票場次為 1/13(日)14:30場次(來賓阿弟 蕭景鴻),不得指定或更換其他場次。

◎活動方式:活動小組隨機抽出限量門票

◎兌領方式:得獎者依據中獎信箱回覆信件,提供真實姓名、手機號碼、身分證字號等資訊,活動當日攜帶身分證件正本,於報到處現場核對身分後領票。

若有任何問題,可Email至活動小組信箱et_events@ettoday.net,我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權,且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜,悉依主辦單位相關規定或解釋。

►►►綜藝天王反串女主角~歌出女人心事!抽《麗晶卡拉OK的最後一夜》門票



▲澎恰恰挑戰反串演出音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》。(圖/躍演劇團提供)

《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇



身為基隆人的詹傑揉合真人真事,與故鄉的卡拉OK小姐/阿姨連結,以小人物歡笑樂觀的樣貌,隱匿面對人生現實的悲哀艱苦,每場演出為神秘嘉賓量身訂製限定角色、撰寫專屬劇本,讓每晚到訪「麗晶卡拉OK」的最後一位客人,與老闆娘麗卿有一小段不同尾聲故事。澎恰恰的超級搭檔許效舜在為結局發想時分享許多基隆人的小祕辛,甚至即興編撰五、六種不同角色與「麗卿姐」互動,笑翻排練場;陳嘉樺Ella則以學生時期在卡拉OK打工的經驗為題材,將自己的親身經歷融入戲中,不只是擔任嘉賓唱首歌,更是挑戰嘉賓與澎哥的臨場反應。

時空跨距橫越四十年的躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》,由演藝全才天王澎恰恰獨挑大樑,100分鐘貫穿全場。以姊妹間的情意、外來妹仔的競爭、老客人間的情意等卡拉OK中的各形各色,點出大時代裡的舊與新。

【演出資訊】



澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》

The Last Night of Beauty Karaoke

演出時間:2019年1月3日到1月16日,共12場

演出地點:華山1914文創園區東3館烏梅劇院 (臺北市中正區八德路一段1號)

票價:3500元、1800元、1200元