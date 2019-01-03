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鐵獅戀國樂進化版　ET限時免費贈票樂迷快來！

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App小組／活動報導

  【閃亮亮系列】鐵獅戀國樂II將於108年1月19日(六)、20日(日)在國父紀念館大會堂登場！當鐵獅亮光樂團遇上臺北市立國樂團時，二團再度攜手重回舞台，這次又會蹦出什麼樣的火花？現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『鐵獅戀國樂II』雙人票，樂迷們快來搶啊~！

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【贈票辦法】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「雙人門票 限量抽>>鐵獅戀國樂II」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！


▲臺北市立國樂團《鐵獅戀國樂II》音樂會將於元月19、20日演出，今年進化版讓觀眾享受雙倍震撼！（圖／臺北市立國樂團提供）

【贈票活動資訊】

◎活動時間：2019年1月3日至1月7日23:00止。
◎得獎獎項：《鐵獅戀國樂II》票券2張，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者40名。
◎兌領方式：依報名資訊中所填寫的E-mail寄送得獎通知，個人資料請務必正確填寫以利通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔！

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【活動資訊】

【閃亮亮系列】鐵獅戀國樂II
時間：2019.01.19 (六) 7:30PM、2019.01.20 (日) 2:30PM
地點：國父紀念館 大會堂

2017年，當瘋狂的鐵獅亮光樂團遇上斯文的臺北市立國樂團，一股新音樂狂潮，引爆樂壇火花。雙樂團舞台上的音樂PK，話題果真十足。應樂迷粉絲懇求下，二團再度攜手重回舞台。

澎恰恰、許效舜到底又會有什麼新點子？ TCO首席指揮瞿春泉禁得起鐵獅團的瘋狂行為嗎？當年的「阿菊」還會再出現嗎？……「鐵獅戀國樂II」，正面交鋒，給你好看！

■演出人員：
指揮：瞿春泉
主演：澎恰恰、許效舜
音樂設計：李哲藝
演唱：符瓊音
鋼琴：孫樂揚
臺北市立國樂團、鐵獅亮光樂團

▲▼娛樂咖澎恰恰、許效舜與北市國跨界合作演出「鐵獅戀國樂」（圖／臺北市立國樂團提供）

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關鍵字：App活動,App行銷,app支線,鐵獅戀國樂

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