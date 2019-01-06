Makiyo東山再起賣保養品　被檢舉「含大麻」遭法辦

▲Makiyo日前因販售保養品遭法辦。資料照。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

記者葉國吏／綜合報導

藝人Makiyo自從2012年發生醉毆運將一案後，人生跌至低谷，她為求振作於2015年成立公司販售保養品，卻因含有大麻萃取物成分遭檢舉，產品不僅停售還被以違反《化粧品衛生管理條例》函送，幸好北檢調查後認為該產品持分非我國公告禁止使用添加物，認定罪嫌不足不起訴處分。

Makiyo因醉毆計程車司機，讓演藝事業墜入谷底，之後便轉往大陸發展，發片、接商演活動、拍電影，但工作不如想像中順利，為了生活出售母親生前購置的套房、苦吃老本。

2014年她曾與身價200億的「國產實業集團」副董事長林建涵爆熱戀，但傳出男方家人反對，加上見光死，導致戀情破局，近日兩人和一群友人相約出遊，被爆出復合消息。對此，Makiyo澄清兩人只是好友，彼此偶爾會互相關心，否認對方有追求。

▲Makiyo前年開公司東山再起。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

根據《蘋果》報導，力求振作的Makiyo，在前年成立公司「愛馬佳樹」，代理日本保養品「天然麻籽霜」，上網販售沒幾個月，就被檢舉內含大麻成分超標遭法辦，商品也因此停售。

不過台北地檢署調查後認為，產品內成分為Cannabidiol(CBD)，非我國禁止使用的四氫大麻酚(THC)，因此認定Makiyo罪證不足不起訴處分。