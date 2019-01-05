影／小貨車會車不慎翻入10米深山谷　車內夫妻1死1重傷

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉馬那邦山區5日下午3時許，發生小貨車墬落山谷意外，一部由劉姓果農（63歲），所駕駛的自小貨車載著廖姓妻子（57歲），前往自家田裡從事農務，回程行經東興產業道路支線時， 與一台要上山露營的自小客車會車，由於道路狹窄，劉男倒車時不慎，整台貨車墜谷深達約10多米山坡下，當場造成他妻子失去生命跡象， 劉男則左下臂及4肢多處擦傷，緊急送醫。

▲劉姓果農所駕駛的小貨車因會車不慎，翻入10米深山谷，駕駛受傷，其妻當場失去生命跡象，送醫急救後還是因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲一旁民眾也幫忙將墜谷的劉姓果農合力拉出車外 。（圖／記者黃孟珍翻攝）



警方指出，劉姓果農與他的妻子一早要到山上整理草莓園，下午要回程時，因為連日下雨，使得路況不佳，又加上道路狹窄，小貨車因為要閃避要上山的小客車，疑似開得太邊，道路旁土石鬆軟，不慎導致整台貨車滑下翻滾。

救護人員到場後發現，劉姓駕駛僅左下臂及4肢多處擦傷，送醫後並無大礙；但其妻卻沒這麼幸運了，因車輛翻滾至10米深山谷，其妻整個被拋飛出車外，頭顱重創，救難人員到場時，發現她已無生命跡象，經送醫後還是傷重不治。

警方初步調查，小貨車與小客車並無碰撞，是否為土石鬆軟導致小貨車翻覆，確切肇事原因仍待進一步釐清。

▲整部小貨車翻滾至10米深的山谷，妻子被拋飛出車外，傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）