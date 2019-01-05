擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

▲ 耶誕節前夕，無人機之亂導致大批旅客滯留機場。（圖／路透，下同。）

國際中心／綜合報導

英國前2繁忙的蓋威克機場（Gatwick）和希斯洛機場（Heathrow）在2018年聖誕節前夕受到無人機騷擾後，雙方都決定購買軍用「反無人機防禦裝置」，避免再次發生類似的慘劇。希斯洛航空發言人表示，「我們將繼續尋找消除擊無人機威脅的最佳技術」。

▼ 旅客只能席地而坐等待航班起飛。

根據BBC報導，發生在去年12月19日至21日的無人機之亂，導致蓋威克機場約1000個航班被迫取消，近14萬名旅客受到影響，為了避免悲劇再次發生，航空公司已耗資英鎊500萬元（約新台幣1.9億元）購買反無人機裝置，並在英國皇家空軍的協助下，成功於上個月裝備於機場屋頂。而全球最繁忙的希斯洛機場也證實會購買反無人機裝置。

雖然去年無人機之亂爆發時，警方與許多軍事專家曾討論解決方法，其中一項便是使用以色列「圓頂型無人機系統」（Drone Dome system），可以利用雷達進行360度環視，範圍可達數英里，而且可以干擾操控者與無人機之間的訊號。但據悉，目前國防部仍在等待接收該系統，而使用在蓋威克機場機場上的則是替代裝置。

目前2航空公司都尚未透露反無人機裝置的詳細資訊。不過希斯洛航空發言人表示，「保護乘客和員工的安全仍然是公司的首要任務」，公司仍與有關當局密切合作，繼續找出消除無人機危險的新技術。

▼ 蓋威克機場是英國第2大繁忙的機場，也是全球最繁忙的單跑道機場。

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