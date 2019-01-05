　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼英國無人機之亂。（圖／路透）

▲ 耶誕節前夕，無人機之亂導致大批旅客滯留機場。（圖／路透，下同。）

國際中心／綜合報導

英國前2繁忙的蓋威克機場（Gatwick）和希斯洛機場（Heathrow）在2018年聖誕節前夕受到無人機騷擾後，雙方都決定購買軍用「反無人機防禦裝置」，避免再次發生類似的慘劇。希斯洛航空發言人表示，「我們將繼續尋找消除擊無人機威脅的最佳技術」。

▼ 旅客只能席地而坐等待航班起飛。

▲▼英國無人機之亂。（圖／路透）

根據BBC報導，發生在去年12月19日至21日的無人機之亂，導致蓋威克機場約1000個航班被迫取消，近14萬名旅客受到影響，為了避免悲劇再次發生，航空公司已耗資英鎊500萬元（約新台幣1.9億元）購買反無人機裝置，並在英國皇家空軍的協助下，成功於上個月裝備於機場屋頂。而全球最繁忙的希斯洛機場也證實會購買反無人機裝置。

雖然去年無人機之亂爆發時，警方與許多軍事專家曾討論解決方法，其中一項便是使用以色列「圓頂型無人機系統」（Drone Dome system），可以利用雷達進行360度環視，範圍可達數英里，而且可以干擾操控者與無人機之間的訊號。但據悉，目前國防部仍在等待接收該系統，而使用在蓋威克機場機場上的則是替代裝置。

目前2航空公司都尚未透露反無人機裝置的詳細資訊。不過希斯洛航空發言人表示，「保護乘客和員工的安全仍然是公司的首要任務」，公司仍與有關當局密切合作，繼續找出消除無人機危險的新技術。

▼ 蓋威克機場是英國第2大繁忙的機場，也是全球最繁忙的單跑道機場。

▲▼英國無人機之亂。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
7歲童離奇失蹤　母驚爆：早埋在動物園後山
《水行俠》被踢出10強！溫子仁轟奧斯卡評審：真他X恥辱

關鍵字：無人機之亂,蓋威克機場,Gatwick,希斯洛機場,Heathrow,Drone Dome system

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

傳陸修俄航母換關鍵技術　改善「軍艦＋電磁砲」動力

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

南韓公布雷達照射事件影片　痛批日本扭曲事實「妨礙人道救援」

俄第二艘22350型護衛艦試航　排水量、攜帶武器媲美驅逐艦

66架F-16V喊價3900億台幣！　外傳我不排除放棄添購

影／習近平發開訓動員令　首次「全軍訓令」其實有跡可循

官洩馬祖「雷霆2000 」發射車　勞軍合照首秀兩款新砲王

航艦殺手升級！　外媒：台灣雄三飛彈射程可達400公里

習近平簽署中央軍委2019年1號命令　全軍「冬季大練兵」開訓！

前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在2個月內提供基輔武器　還將發起對俄新制裁

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

傳陸修俄航母換關鍵技術　改善「軍艦＋電磁砲」動力

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

南韓公布雷達照射事件影片　痛批日本扭曲事實「妨礙人道救援」

俄第二艘22350型護衛艦試航　排水量、攜帶武器媲美驅逐艦

66架F-16V喊價3900億台幣！　外傳我不排除放棄添購

影／習近平發開訓動員令　首次「全軍訓令」其實有跡可循

官洩馬祖「雷霆2000 」發射車　勞軍合照首秀兩款新砲王

航艦殺手升級！　外媒：台灣雄三飛彈射程可達400公里

習近平簽署中央軍委2019年1號命令　全軍「冬季大練兵」開訓！

前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在2個月內提供基輔武器　還將發起對俄新制裁

金唱片音源大賞得主出爐！iKON坐最後一排被叫到全傻了

簡嫚書床戰林哲熹　幕後「陣陣嬌喘聲」她配的：我很放蕩

驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷

MAMAMOO頌樂外套打開東、西半球全露　「勾耳後短髮」辣翻

濃濃的奶香味　這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

軍武熱門新聞

F-16V喊價3900億　我不..

習近平發布訓令　其實有跡可循

外媒：台灣雄三飛彈射程達400..

俄第二艘22350型護衛艦下水..

南韓公布雷達照射事件影片痛批日..

陸軍合照首洩馬祖新砲王「雷霆2..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

習近平簽中央軍委2019年1號..

機群自殺衝撞！「劍翔」開發對了

中科院「海劍羚飛彈系統」登場　

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在..

美軍隊員中彈亡　發言人：同袍誤..

更多熱門

相關新聞

IS發「無人機飛向紐約照」放話

英國倫敦蓋維克（Gatwick）機場「無人機之亂」嫌犯還沒抓到，這起事件馬上又成為恐怖組織伊斯蘭國（IS）的最新宣傳素材，他們日前在網路上傳一張「寄件人：伊斯蘭國」的照片，只見一架無人機搭載寫著「私人信箱」的包裹，正朝著紐約市飛去，似乎在向外界放話，恐怖份子能輕易利用無人機來癱瘓各大機場的交通。

軍事科技阻無人機　英警懸賞195萬抓人

英國無人機之亂！2嫌犯已落網

無人機亂入　英機場關閉32小時重啟

無人機入侵！英國第2大機場緊急暫停起降

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面