鴻海副總偷人妻！新婚妻偷情心得嬌嗔…露骨對話曝光　部屬看完崩潰

圖文／鏡週刊

鴻海集團大陸富士康王姓經理，公司投訴指曾姓副總（Kenny）破壞他家庭，知情人士指出，王男原本並不知妻子外遇，直到去年7月發現妻子對他頗為冷淡，並要求離婚，他開始懷疑妻子外遇，偷偷在家中客廳茶几放了錄音筆，沒想到竟錄到妻子以電話和他的長官約砲的鹹濕對話，還在家中發現妻子的包包裡有保險套。

本刊掌握錄音內容，王妻趁老公出門，在家中講電話時不僅發出「啵啵」的聲音，在電話中玩親親，還對曾姓副總說：「你可不可以不要那麼x又太x。」「有些累，但很舒服…像跑步完的累，但很快恢復。」王妻還打電話給閨密承認和曾姓副總在一起。

知情人士指出，人妻偷情電話錄音共有6段，其中有4段是王妻與曾姓副總以廣東話的對談，2人除了對著電話玩親親，還用英文說：「I love you.」過程中甚至提到：「我的屁股不小，但也不需要那麼x。」「角度不同，有時就不會痛。」「你可不可以不要那麼x又太x。」「我是講我裡面痛，你說你x太x。」「會痛得麻。」

王妻還在電話中對曾姓副總說：「你都好厲害啊！」男聲即回：「長就要多做啊！」並問「妳大姨媽來了沒」等語，還曾討論相約到飯店開房，談到是否要訂深圳龍華希爾頓逸林酒店，當時王男出門，妻子在電話中對曾姓副總說：「他（丈夫）出去了。」「要去酒店。」「1,200多（人民幣）貴死人了。」



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