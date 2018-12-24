晚了6天　二戰99歲華裔老兵「來不及獲頒國家金章」

With great sadness, we lost Mr.Peter Woo, #WWII #veteran last night. Member of @AmericanLegion Lt. Kimlau Post 1291 in #Manhattan #Chinatown. pic.twitter.com/MsStkHPnol — MMJShirley (@MMJShirley) 2018年12月17日

國際中心／綜合報導

美國99歲的華裔二戰老兵伍覺良（Peter Woo）15日在紐約家中安詳過世，沒來得及親自佩戴金章。遲到了半個多世紀後，美國總統川普20日將「二戰華裔老兵國會金質獎章法案」簽字成法，讓他們的貢獻終於獲得承認。全美目前僅存不到百名華裔二戰老兵，當局預計在明年11月的退伍軍人節（Veterans Day）前後授獎。

伍覺良1942年被強徵入伍，之後被調至阿肯色州的羅賓遜堡（Camp Robinson）接受陸軍特訓。6個月的訓練結束後，伍覺良出征東亞太平洋戰區，在俗稱「飛虎隊」（Flying Tigers）的美國駐華空軍特遣隊第14航空隊中，翻譯機密文件。見證戰爭勝利後，伍覺良被任命在重慶國共談判中擔任翻譯，造訪了中國大陸許多地方，更見過周恩來。

1919年出生於廣東台山南隆村的伍覺良，1937年搬至美國後進入紐約大學，經營過海鮮生意，剛入伍的前兩周被分派到廚房刷盤子。1946年軍旅生涯結束後，伍覺良返回紐約，5年內就將海鮮生意擴展全美，1955年更獲選為紐約華裔美國退伍軍人會主席。

去年5月，國會眾議員羅伊斯（Ed Royce）、參議員譚美（Tammy Duckworth）等人在兩院分別提出H.R.2358與S.1050號提案，為二戰華裔老兵爭取國會金質獎章。譚美表示，有超過1萬3000多名華裔美國人在承受歧視之下，仍冒著生命危險從軍，參與二戰各個戰場，因此對美國的承諾和貢獻應獲得認同。

▼ 國會議員認為，華裔二戰軍人的貢獻應獲得認同。（圖／達志影像／美聯社，示意圖，與本文人物無關。）

