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「改變還不一定贏」　鄭文燦：蔡英文不改變2020必敗

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圖文／鏡週刊

九合一選戰連任成功的桃園市長鄭文燦，選後成為綠營中生代領頭羊，本週日民進黨將選出新主席，鄭文燦在第二任就職前一天、接受本刊專訪時向黨內喊話，2020大選要延續綠色執政、守住立委席次，民進黨不能有僥倖心理，「不改變就一定輸！」他也呼籲，總統蔡英文應站在第一線，清楚告訴國人她的立場、主張。

 

「做好做滿，心無懸念，我也會用這樣的心情，如同過去的4年一樣，在每一個角落，你們都可以看到鄭文燦！」上週二就職典禮中，鄭文燦宣示將「做好做滿」。從總統蔡英文口中的「胖周瑜」，搖身一變成了民進黨唯一連任成功的直轄市長，更是動見觀瞻的綠營中生代領頭羊。

桃園市長鄭文燦接受本刊專訪，暢談他對民進黨在敗選後改造的想法。

就職前一天，鄭文燦在桃園市政府接受本刊專訪，民進黨九合一選戰敗選後，6日將由黨員票選出新任主席。曾說「全台灣最難做的政治工作是民進黨主席」的鄭呼籲，2020大選勢必產生巨大政治洗牌效果，要達成延續執政、守住立委席次目標是非常大的挑戰，民進黨不能存有僥倖心理，「不改變就一定輸！改變還不一定贏！」

談到總統蔡英文剩餘任期該扮演的角色，鄭文燦建議：「蔡總統必須在領導、決策的角色上更鮮明一點！」他說，總統是全民直選，必須對政策表示意見，要更讓國人、輿論瞭解她的決策，選後的「迴廊談話」有其效果，所以「總統有必要站到第一線，用清楚的論述告訴國人她的立場、主張是什麼。」

民進黨上屆6都市長中，僅鄭文燦（右）連任，站穩黨內中生代領頭羊地位。

鄭文燦分析，九合一選戰民進黨落敗原因很多，除了常被提及的同婚、一例一休、空汙等議題，以及選務混亂導致許多選民放棄投票外，施政沒兼顧「庶民經濟」，也造成選民板塊大幅移動。他進一步說明，好的執政要降低人民負擔，凡是增加人民負擔就會帶來民怨，但民進黨有些政策確實增加人民負擔，應該要檢討。

鄭文燦小檔案
  • 年齡：51歲
  • 現職：桃園市長
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士
  • 經歷：桃園縣議員；新聞局長；行政院發言人；海基會副祕書長；民進黨文宣部主任、組織部主任、發言人、桃園縣黨部主委
  • 家庭：妻林俞汝，育有2子


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