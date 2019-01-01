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2018年中國電影票房破紀錄！達600億人民幣　《紅海行動》貢獻最多

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▲▼電影《紅海行動》。（圖／翻攝自電影紅海行動微博）

▲電影《紅海行動》劇照。（圖／電影紅海行動微博）

大陸中心／綜合報導

大陸國家電影局發布的官方數據顯示，截至2018年12月30日，中國電影2018年的總票房突破600億元人民幣（約台幣2676億元），創下全新紀錄，比去年同期成長了9.06%，其中位居首位的《紅海行動》總計有36.5億元（人民幣，下同）的票房。

大陸國家電影局也指出，2018年上檔的影片有902部，票房高達609.76億元；其中，大陸國產影片就有393部，票房為378.97億元，市場占比為62.15%。

▼《唐人街探案2》劇照。（圖／唐人街探案微博）

▲▼《唐人街探案2》劇照。（圖／翻攝自唐人街探案微博）

綜合陸媒報導，中國票房過億元的影片有82部，其中大陸國產電影44部；其中，中國電影票房前十名中，有6部為大陸國產電影，且前3名也都是大陸國產電影，分別為《紅海行動》（36.5億元）、《唐人街探案2》（33.97億元）、《我不是藥神》（31億元），都突破了30億元的票房。

據了解，《紅海行動》還在百花獎、華表獎等重要電影獎項上，獲得最佳影片、最佳導演、優秀故事片、優秀導演獎等，成為代表香港參加奧斯卡外語片的最佳電影。

據統計，2018年中國新增的銀幕有9303塊，目前總數已達到60,079塊，為世界第一；另外，全年在電影院中觀看的人次也達到了17.16億的高峰。

▼《我不是藥神》劇照。（圖／翻攝我不是藥神微博）

▲▼我不是藥神。（圖／翻攝我不是藥神微博）

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關鍵字：大陸國家電影局,票房,紅海行動,唐人街探案2,我不是藥神

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