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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國鐵路迎返程迎高峰　預計1日發送旅客達1150萬人次

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▲▼大陸火車站候車人潮資料照。（圖／中新社）

▲火車站候車人潮資料照。（圖／中新社）

《北京》全國鐵路迎返程高峰　預計1日發送旅客1150萬人次

中國鐵路總公司指出，1日，全國鐵路將迎來返程客流高峰，預計發送旅客1150萬人次，加開旅客列車318列。為應對假日返程客流高峰，鐵路部門充分利用新線運能，加大運力投放，優化運輸組織，最大限度滿足旅客出行需求。（央視）

《湖北》武漢實施過境新政53國公民可144小時過境免簽

武漢天河國際機場航空口岸於2019年1月1日起對部分國家公民實施144小時過境免簽政策。即日起，來自俄羅斯、美國、英國、法國、德國等53個國家的公民，持有144小時內確定日期、座位前往第三國(地區)聯程機票，在武漢行政區域內停留將不用申請簽證。（中新社）

《新疆》烏魯木齊集結中心　開行2018年內第1千列中歐班列

隨著汽笛長鳴，編組41輛，滿載番茄醬的貨物列車，31日從中歐班列烏魯木齊集結中心駛出，24天后將到達義大利拿坡里（Napoli），這也是中歐班列烏魯木齊集結中心2018年開行的第1千列車。（中新社）

《寧夏》銀川往返海口直飛航線2019新年首航成功

海南航空公司HU7550航班1日10時15分，順利從銀川河東國際機場起飛，近3個小時後將平穩降落在海口美蘭國際機場，象徵著由海南航空公司執行的銀川往返海口航班新年首航成功。（中新社）

▲▼2019年1月1日10時15分，銀川=海口航班2019新年首航成功。（圖／中新社）

▲銀川=海口航班2019新年首航成功。（圖／中新社）

《北京》最高人民法院知識產權法庭在京揭牌

2018年10月，十三屆全國人大常委會第六次會議審議通過《全國人民代表大會常務委員會關於專利等知識產權案件訴訟程序若干問題的決定》。12月29日，十三屆全國人大常委會第七次會議任命最高人民法院知識產權法庭庭長、副庭長、審判員，法院並在1日揭牌，即日起履行法定職責，依法受理相關案件。（新華社）

《澳門》澳門2018年博彩毛收入達3028億　同比增加14%

澳門特區政府博彩監察協調局1日公佈，2018年全澳門博彩毛收入3028.46億元(澳門元，下同)，較2017年全年的2657.43億元，增加14 %。博彩監察協調局網站的資料顯示，2018年澳門博彩毛收入屬史上第四高，僅次於2012年至2014年的博彩業高峰期。（中新社）

《北京》冬奧會重點交通工程「京禮高速公路」興延段開通

歷經3年多的施工建設，2022年冬奧會重點交通保障工程，「京禮高速興延段」1月1日開通運營。未來，京禮高速興延段將與延崇段相接合併成京禮高速，形成北京西北方向第三高速通道，作為京津冀一體化路網格局的重要組成部分為2019年世園會、 2022年冬奧會提供交通保障。（中新社）

《浙江》杭州3D燈光秀跨年　引萬人倒數告別2018

杭州活動以夜空為背景，利用位於杭州市武林廣場的浙江展覽館的外牆為大屏幕，上演一場近3個小時的視聽和光影盛宴，現場聚集上萬人在倒數中齊聲告別2018，喜迎新年。（中新社）

▼杭州「武林跨年」燈光秀。（圖／中新社）

▲▼杭州「武林跨年」燈光秀。（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞

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