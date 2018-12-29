鈕承澤前委任律師　涉吸金7785萬遭起訴

記者葉國吏／綜合報導

知名導演鈕承澤（豆導），被控性侵一名女助理，而他找上40年的好友、國小的同窗胡原龍為他辯護，但整起事件發生不到1個月，胡卻於28日早上到台北地檢署遞狀解除委任。對此，胡原龍表示，是因為自身事業規劃，且不曾接受委任性侵案件，而自己已經陪伴鈕承澤完成階段性任務，才會解除委任。不過就在解除委任當日，胡原龍同時也遭新北地檢署依違反銀行法起訴。

▲鈕承澤辯護律師胡原龍。（圖／記者湯興漢攝）

胡原龍解除鈕承澤性侵案委任，表示當初是在半夜臨時接到鈕承澤的電話，才匆忙接受委任，但在過年前的既定工作非常多，接下鈕承澤被控性侵的案子後，會排擠到其他原定的工作，而他已經在鈕承澤最困難的時候，陪他走過那一段，為了不要耽誤到鈕承澤後續官司進度，他才解除鈕承澤案的委任。



胡原龍也指出，為了避免媒體發現，他特意挑在元旦連假放假前，也就是2018年的最後一個工作日，一早就到北檢聲請解除委任，不料還是被眼尖的記者撞見。另外，胡原龍也表示，在這個時間點解除委任，對鈕承澤本身及案件沒有太大的不利。

▲鈕承澤。（圖／記者李毓康攝）



根據自由時報報導，新北地檢署調查國磐資產開發公司吸金案，認定國磐以借款投資不動產名義吸金7785萬5千元，也在昨(28)日依違反銀行法等罪起訴國磐負責人秦朝添、胡原龍等15人。

對此胡受訪表示，完全沒有參與國磐的經營，也沒有在公司擔任職務、未支領薪資，只是單純在唯一一次的記者會上，對相關法律問題的提問回答，覺得非常冤枉，會在法庭上捍衛清白。