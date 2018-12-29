《都更條例》三讀！政府可代拆釘子戶 　「5大修法重點」一次看

▲都更案釘子戶要注意了！（示意圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

立法院院會28日下午三讀《都市更新條例》修正草案，未來針對俗稱「釘子戶」的都更不同意戶，透過「3加1」程序來處理，走完程序後政府才能代拆，不同意者可提行政救濟，內政部也強調，法規強化不同意戶權益的四道防線處理，有助於減少爭議。

都更條例修法重點如下：

一、政府可代拆釘子戶

針對釘子戶問題明定「文林苑條款」，建立「3加1」程序。

1.都市更新計畫須送地方政府「都市計畫審議委員會」審議，避免惡意圈地。

2.都市更新計畫再送到地方政府「都市更新審議委員會」審理，以合議且公開方式，判定都更範圍是否合理。

3.若有爭議，只要有一人反對，將強制辦理聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。

若上述方法皆無法解決，地方政府要透過協商平台在60天內解決拆除日期、方式，才可以代拆，不同意戶也可尋求行政救濟。

內政部強調，都更條例雖明定政府可代拆，但同步強化不同意戶權益的四道防線處理，包括更新地區劃定及自劃單元劃定基準應由「都市計畫委員會」審議、案件如有爭議應一律聽證、嚴謹務實的審議制度，以及拆除前應落實《兩公約》有關真誠磋商精神進行協調溝通，有助於減少爭議。

二、容積獎勵明確化

獎助部分，過去是由中央規定獎勵上限，地方審議決定額度，此次則改由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，條文明定，主管機關得視財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，等於房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者可享有土地增值稅減免40%。

內政部指出，「容積獎勵明確化」讓實施者與地主開始談權益分配時，就明確知道獎勵後總容積，增加其互信基礎，同時也可以解決過去因容積獎勵造成審議的不確定性，並進一步提高審議效率。

三、危險建築物重建

條文明定，政府應就都市發展狀況、居民意願，及原有社會、經濟關係、人文特色進行調查評估，視情況劃定更新地區；若建築物窳陋，有妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安、建築物未能符合都市機能等，政府得優先劃定為更新地區。

內政部解釋，目前經評估屬危險建築物者，仍有多數無法整合至全體同意致無法透過《危老條例》程序重建，為保障民眾居住安全，本次修法規定主管機關可以將危險建築物迅行劃定為更新地區，所有權人即可透過都更條例的機制進行重建。

▲主管機關可以將危險建築物迅行劃定為更新地區。（示意圖／記者李毓康攝）

四、增強公辦都更量能

條文中新增「政府主導都市更新」專章，明定各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。政府主導的都更案，免擬具事業概要，得自行實施，或經公開評選，指定代為實施者。

內政部指出，公辦都更實施可以有3種方式，包括由政府自行實施、同意其他機關、專責法人（或機構）實施或公開評選民間都市更新事業機構實施，以利多元合作推展都更業務。

五、提高同意門檻

本次也將都更事業概要同意門檻同意戶比例、土地總面積都提高，合法建築物總樓地板面積從現行10分之1提高為2分之1以上同意，並應經主管機關以合議制及公開方式審議核准；但若9成以上所有權人同意，則免擬具事業概要。

《都更條例》趕會期最後一天過關，內政部長徐國勇表示，都市更新是蔡總統的重要政見，修法推動過程也獲得行政院長賴院長全力支持，非常感謝立法院全體委員及朝野黨團的共同協助，使本法順利完成立法。

為了擴大都更參與動能，內政部也預計4年籌編80億元，徐國勇指出，投入都市更新關聯性業務，包括行政院核定之「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）」預計投入54億元，針對老舊建築物進行結構安全快篩、耐震評估，並視耐震評估結果，進行階段性補強或連結危老重建或都市更新，由政府提供快篩、耐震評估、重建補強之全方位協助。