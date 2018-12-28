20歲男子聖誕節獨中2億彩券　興奮喊「我可以退休了」

▲澳洲20歲的青年於網路購買彩券，在聖誕節當天中了頭獎。（示意圖／翻攝於Oz官網）

國際中心／綜合報導

澳洲1名20歲的年輕人日前得到了許多人夢寐以求的聖誕禮物，因為他在聖誕節前在網路上購買樂透彩券，並於聖誕節當天兌獎，沒想到竟然中了Oz樂透（Oz Lotto）的頭獎，獎金高達澳幣1000萬元（約台幣2.2億元）。他興奮表示，「我真的不敢相信，我在20歲要退休了。」

據澳洲《9news》報導，來自昆士蘭東南部城市赫維灣（Hervey Bay）的幸運男子在聖誕節當天與家人吃完飯後，坐下來兌樂透，沒想到竟然真的中獎了，而且獎金還高達澳幣1000萬元，順利實現了這瘋狂的聖誕節夢想。

這名幸運男子在得獎後表示，「真不敢相信，我在20歲就要退休了，而第1個目標就是買房子，不要再租房子了」。此次Oz樂透的中獎號碼分別為28、4、38、11、7、32和33，補充號碼分別為40和3。

▼20歲男子中樂透，人生從此翻轉。（圖／視覺中國CFP）

報導指出，赫維灣在今年還有另外2個中高額獎金的例子，其中為1名母親在3月的「周六黃金樂透（Saturday Gold Lotto）」抽獎活動中贏得了超過澳幣130萬元（約台幣2千8百萬元）；另1名為年輕的女士8月時同樣在「周六黃金樂透」中贏得了澳幣100萬元（約台幣2千2百萬元）。