90年「尼梅大姊」彩券行12名保全守護　排隊4小時才買得到

▲尼梅大姊（Nimet Abla）彩券行每逢年底前就會大排長龍。（圖／攝自Google Map）

國際中心／綜合報導

土耳其伊斯坦堡知名的彩券行「尼梅大姊（Nimet Abla）」擁有超過90年的歷史，每逢新年前，就會湧入數千名想發財的民眾光顧。今年也不例外，在12月31日開獎前幾天，彩券行清晨6點就出現排隊人潮，持續到晚上11點，最久需要等到3至4小時才能買到彩券，同時有12名保全在店外維護秩序，防止民眾插隊等爭執。

綜合外媒報導，伊斯坦堡的「尼梅大姊」彩券行因歷史悠久，在過去經濟困難時期，以「尼梅大姊讓你中獎」的標語吸引許多民眾前來試手氣。每年12月31日開獎前，就會有數千名民眾前來購買，還有許多興奮的顧客在櫃台前自拍。

報導指出，「尼梅大姊」彩券行位在伊斯坦堡艾米諾努區（Eminonu），在周末時常大排長龍，最久必須排隊等3到4小時，人龍長至數百公尺，周圍也有12名保全人員維護秩序。已退休的凱莫爾（Kemal）表示，已經來「尼梅大姊」試了50年，雖然1次都沒有中過，但仍相信會中獎。

▲「尼梅大姊」彩券行創辦人尼梅•奧茲登（Melek Nimet Ozden）。（圖／攝自Nimet Abla官網）

「Nimet Abla」在土耳其語中表示「尼梅大姊」，其名字和財富歸功於創始人尼梅•奧茲登（Melek Nimet Ozden）。她在1928年出售第一張彩券後，在接下來的半世紀於土耳其的彩券業稱霸。尼梅•奧茲登在1978年去世，並由她的侄子「尼梅大哥」（Nimet Abi）接管這間彩券行，業績也蒸蒸日上。

現年64歲的「尼梅大哥」表示，「我們每年銷售的彩票越來越多，去年就售出了300萬張，占土耳其所有彩票的十分之一」。據報導，今年土耳其新年樂透頭獎高達7000萬里拉（約台幣4億元），一張彩券為70里拉（約台幣400元）。