藝大、設計系「外套蓋頭+彆扭睡教室照」引共鳴　淚喊：不敢沾床

▲ 學生集體躺在地上睡翻。（圖／翻攝自推特／@mUOYOUm，下同）

國際中心／綜合報導

許多就讀美術、設計科系的大學生經常被身邊朋友吐槽「沒有期中考或期末考，好閒」、「大學爽爽過」等，每每聽到這類酸言酸語就會一秒理智斷線，因為其實這些才是公認最爆肝的科系；為了完成一個作品，必須傾盡好幾個日日夜夜，根本沒時間睡覺，只能在教室裡稍做休息，醒來繼續上工。

就讀東京造形大學設計系的日本網友あや就是苦主之一，他在推特上傳一系列系上同學為了趕作品，沒時間回宿舍睡覺，只能找空檔在教室地上或椅子上小睡的照片，疲累的模樣令人相當不忍，多樣化的睡姿也迅速引起眾多網友轉推，為這群辛苦的學生加油打氣。

由照片中可見，最常見的睡姿就是靠在椅背上小瞇一下，用來遮住光線的黑色外套也是必備聖品；還有一名學生光著雙腳，故意將椅子反坐，姿勢看起來十分彆扭，但這樣坐頭部才有椅背支撐。

除此之外，以包包或衣服當枕頭，直接躺在地上入睡的也大有人在，還有學生幾乎把頭埋進包包裡，蜷曲著睡著，姿勢相當怪異；且許多人的衣服上都有各種顏色的顏料。推主事後推文說明，學校的藝術祭就在眼前，這些學生只剩3天可以趕工，希望網友一起支持他們。

這則貼文在網路上迅速引起廣大迴響，也勾起許多相關科系人士的回憶，網友紛紛留言表示，「果然不管哪一所學校都一樣，沒時間睡覺」、「睡姿也是一門藝術」、「宿舍只是洗澡用，根本不敢沾床」、「我以前和設計系的朋友合租，很少看他回來，有次看他凌晨回來倒頭就睡，過了20分鐘就聽到他說夢話『好想睡覺喔』...」、「兩三天不睡很正常」；也有網友分享美術科女高中生在教室地上睡成一片的照片。

▼ 網友分享美術科女高中生睡姿。（圖／翻攝自推特／@_asagiiro）