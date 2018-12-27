快訊／冷氣團發威！溫度溜滑梯北部下探10度　北北基宜大雨特報

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冷空氣來了，台北27日晚間低溫從17度開始往下掉，28日清晨，北部沿海空曠地區低溫估計13度，中部14度，氣象局預報員陳伊秀表示這一波大陸冷氣團逼進強烈大陸冷氣團，周六、日清晨北部空曠預估最低掉到10度，晚間氣象局針對台北市、新北市、基隆市和宜蘭市發布大雨特報，全台各地接下來四天都是濕冷天。

▲氣象局晚間對北北基宜發布大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

中央氣象局預報員陳伊秀說，大陸冷氣團報到，入夜後溫度明顯往下掉，明晨低溫北部空曠地區估計只有13度，這一波最冷的2個時間點，落在周六、周日的清晨，北部空曠地預估掉到10度、11度，中部以北大約12、13度，而且這波大陸冷氣團帶水氣，偏濕冷的狀況，3千公尺以上高山有下雪的機會，全台各地雨一連下4天。民眾從事戶外活動請注意保暖並攜帶雨具。

▲濕冷天氣一連四天，跨年連假最低溫，周六北部空曠地區降到10度、11度。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預估，這一波冷氣團一直到周日才會減弱為東北季風，全台各地看到曙光的機率低。27日晚間，中央氣象局也針對台北市、新北市、基隆市和宜蘭四縣市發布大雨特報，台南以北、東半部、外島澎湖、金門、馬祖則是發布強風特報。