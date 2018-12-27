連7天吃10顆柿子　老翁花26萬取肚中5柿石

▲怕柿子放到爛，又不想送人，只好狂嗑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

重慶市一名65歲老翁家中種的柿子樹大豐收，擔心會放到壞掉每天都狂吃柿子，沒多久發現結石堵住他的小腸和胃，花了6萬（約台幣26萬）動手術，取出柿石。看完報導網友表示，任何東西都不能吃多，也提出建議「可以做成柿餅，還能送人呢」。

據了解，這名老翁住在重慶市南部綦江區，家裡的柿子樹大豐收，擔心一百多斤的柿子會放到爛，不捨得送人又覺得很好吃，就把柿子當正餐，平均每天要吃十幾個，連續吃了7天，沒想到1個月後老翁就病倒送醫。

▲老翁把結石帶回家當紀念。（圖／翻攝自看看新聞）

經檢查發現，老翁的小腸和胃被5顆結石堵好堵滿，手術費用高達6萬元，賠了健康還花大錢，他直呼相當不值得，卻也捨不得好吃的柿子，只能做出「以後會少吃」的決心，另外，5顆取出來的結石被當做紀念品帶回家了。

醫生表示，柿子所含的果膠、樹膠等會與胃酸發生反應，進而形成柿石，民眾最好不要空腹吃，也不要吃太多。據悉，柿石可以隨著大便排出，但如果結石過大無法通過幽門，會引起胃痛、噁心嘔吐或胃出血等症狀。

對於老翁的行為，網友則說，「柿子可以曬成柿餅，春節用來待客多好」、「6萬醫藥費貴不貴」、「家有一老，必有活寶」、「賣掉阿，為啥要自己吃，哎，老人都這樣」。