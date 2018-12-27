茶葉蛋蛋黃灰綠色有毒？台大化工博士10句話解析：是硫化亞鐵

▲有些民眾喜歡蛋殼裂痕多又滷得顏色較深的茶葉蛋，有些則比較喜歡顏色淺一點的。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

部分民眾挑選茶葉蛋或滷蛋時，都會特別在意蛋黃看起來是否灰灰綠綠的。台大化工博士謝玠揚26日在臉書PO文表示，這其實是因為蛋白、蛋黃中都含有硫化物和鐵質，加熱後才會變成灰綠色，並非重金屬殘留。

謝玠揚以「滷蛋、茶葉蛋的蛋黃外層為什麼是灰綠色」為題，以簡單10句話解釋，最外層的灰綠色並非像網路謠傳的重金屬殘留，而是因為在蛋白、蛋黃中都含有硫化物和鐵質，加熱之後可能會形成硫化亞鐵，食用並不會導致身體健康出現狀況。

▲網路謠傳茶葉蛋蛋黃灰綠是有害物質。（圖／記者趙于婷攝）

其實食藥署在去年4月就曾出面闢謠，比起一般的魚肉類，雞蛋含有較多的含硫胺基酸，加上茶葉蛋熬煮的時間比較長，滷汁中的含氧量較低，雞蛋中鐵離子含量高或不新鮮等因素，都可能會促進硫化氫產生，而鐵質遇上硫化氫就會產生交互作用，進而在蛋黃、蛋白的交界處形成黃綠或灰綠的物質。

國健署也說明，茶葉會影響鐵質吸收，一般情況下正常人一天吃一顆茶葉蛋還算在合理範圍，不會過度影響人體的鐵質吸收。而在選購雞蛋方面，食藥署建議應該要仔細觀察外觀，避免買到臭蛋、發黴蛋、裂紋蛋、散黃蛋或粘殼蛋，回家後除了妥善保存外也要儘快食用完畢，最好的食用方式是加熱煮熟，以免感染沙門氏桿菌，導致腹瀉、發燒、嘔吐等症狀。